الكويتية للاغاثة تدشن حفر 4 آبار ارتوازية بمركز محافظة (شبوة) شرقي اليمن
التاريخ
9/4/2023 11:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 9 (كونا) -- وضعت الجمعية الكويتية للاغاثة والسلطة المحلية في محافظة (شبوة) شرقي اليمن اليوم الاثنين حجر الأساس لحفر وتشغيل 4 آبار ارتوازية للمياه في حقل (الشبكة) يستفيد منها نحو 200 ألف مواطن بمدينة (عتق) ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وأشاد القائم بأعمال محافظ (شبوة) أحمد صالح الدغاري في تصريح صحفي بالأعمال الإنسانية التي تنفذها الجمعية الكويتية للاغاثة واختيارها مشاريع ذات طابع تنموي مستدام يستفيد منها عدد كبير من المواطنين.
وأوضح الدغاري أن المشروع الذي يشمل حفر أربع آبار بعمق إجمالي يصل الى ألفي متر سيساهم في توفير المياه لمدينة (عتق) وضواحيها ويستفيد منه أكثر من 200 الف نسمة.
وأعرب عن شكره للجمعية ولدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدعم الذي يأتي امتدادا للدعم الإنساني والتنموي المستمر لدولة الكويت للشعب اليمني على مدى عقود مشيرا إلى بصماتها الكبيرة في تنمية اليمن منذ السبعينيات من القرن الماضي وخلال الفترة القصيرة الماضية.
من جانبه قال مدير مكتب (الكويتية للاغاثة) في اليمن محمود المسباح إن المشروع جاء استشعارا من الجمعية للاحتياج الكبير للمياه في مدينة (عتق) مركز محافظة (شبوة) وسعيا لتخفيف الأزمة التي يعانيها السكان في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المسباح أن الكويت تعمل من خلال الجمعية الكويتية للاغاثة في اليمن بالعديد من القطاعات الإغاثية والإنسانية مبينا أن الجمعية تولي مشاريع المياه اهتماما خاصا نتيجة الاحتياج الكبير من قبل المواطنين وكذلك لأن ذلك يوفر عنهم أعباء وتكاليف الحصول على المياه.
وأكد أن المشروع سيسهم في توصيل الماء إلى جميع المنازل في مدينة (عتق) وتغطية احتياجات الناس.
بدوره قال المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي في (عتق) عبدالله لشرف إن حفر الآبار الجديدة والتي سيتم تنفيذها بتكلفة تقدر بنحو 300 ألف دولار ويصل عمق كل منها إلى 500 متر يمثل المرحلة الأولى من المشروع الذي تدعمه الجمعية الكويتية للاغاثة.
وأضاف لشرف أن هناك مرحلة ثانية من المشروع ستتمثل في توريد وتركيب معدات الضخ على الآبار التي سيتم حفرها ومد شبكة الضخ منها إلى خزان الإسالة في المدينة بطول 5ر1 كيلومتر. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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