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الكويتية للاغاثة تدشن حفر 4 آبار ارتوازية بمركز محافظة (شبوة) شرقي اليمن

9/4/2023 11:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 9 (كونا) -- وضعت الجمعية الكويتية للاغاثة والسلطة المحلية في محافظة (شبوة) شرقي اليمن اليوم الاثنين حجر الأساس لحفر وتشغيل 4 آبار ارتوازية للمياه في حقل (الشبكة) يستفيد منها نحو 200 ألف مواطن بمدينة (عتق) ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وأشاد القائم بأعمال محافظ (شبوة) أحمد صالح الدغاري في تصريح صحفي بالأعمال الإنسانية التي تنفذها الجمعية الكويتية للاغاثة واختيارها مشاريع ذات طابع تنموي مستدام يستفيد منها عدد كبير من المواطنين.
وأوضح الدغاري أن المشروع الذي يشمل حفر أربع آبار بعمق إجمالي يصل الى ألفي متر سيساهم في توفير المياه لمدينة (عتق) وضواحيها ويستفيد منه أكثر من 200 الف نسمة.
وأعرب عن شكره للجمعية ولدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدعم الذي يأتي امتدادا للدعم الإنساني والتنموي المستمر لدولة الكويت للشعب اليمني على مدى عقود مشيرا إلى بصماتها الكبيرة في تنمية اليمن منذ السبعينيات من القرن الماضي وخلال الفترة القصيرة الماضية.
من جانبه قال مدير مكتب (الكويتية للاغاثة) في اليمن محمود المسباح إن المشروع جاء استشعارا من الجمعية للاحتياج الكبير للمياه في مدينة (عتق) مركز محافظة (شبوة) وسعيا لتخفيف الأزمة التي يعانيها السكان في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المسباح أن الكويت تعمل من خلال الجمعية الكويتية للاغاثة في اليمن بالعديد من القطاعات الإغاثية والإنسانية مبينا أن الجمعية تولي مشاريع المياه اهتماما خاصا نتيجة الاحتياج الكبير من قبل المواطنين وكذلك لأن ذلك يوفر عنهم أعباء وتكاليف الحصول على المياه.
وأكد أن المشروع سيسهم في توصيل الماء إلى جميع المنازل في مدينة (عتق) وتغطية احتياجات الناس.
بدوره قال المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي في (عتق) عبدالله لشرف إن حفر الآبار الجديدة والتي سيتم تنفيذها بتكلفة تقدر بنحو 300 ألف دولار ويصل عمق كل منها إلى 500 متر يمثل المرحلة الأولى من المشروع الذي تدعمه الجمعية الكويتية للاغاثة.
وأضاف لشرف أن هناك مرحلة ثانية من المشروع ستتمثل في توريد وتركيب معدات الضخ على الآبار التي سيتم حفرها ومد شبكة الضخ منها إلى خزان الإسالة في المدينة بطول 5ر1 كيلومتر. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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