الكويت - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر ينفي وجود أي حجب لأحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي ويؤكد ان الهيئة لا تقوم بالحجب إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية.

القاهرة - مجلس جامعة الدول العربية وفي اجتماع الدورة ال160 للمندوبين الدائمين يوافق على مقترح دولة الكويت بإدراج بند بشأن التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن البنود والقرارات التي سترفع الى اجتماع وزراءالخارجية العرب يوم الاربعاء المقبل.

الدوحة - فريق مناظرات المدارس الكويتي يحرز المركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية لأول مرة والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة بعد تغلبه على الفريق الأردني في مناقشة قضية (تقسيم الطلبة على الفصول الدراسية على حسب القدرات الاكاديمية).

الرياض - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

غزة - الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغلاق معبر (كرم أبوسالم) التجاري اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر واللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تقول إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بقرار حكومة الاحتلال وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر المعبر المذكور. (النهاية) ر ج