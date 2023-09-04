موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/4/2023 11:33:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - دولة الكويت توقع بشكل رسمي وثيقة الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (تاك) في أثناء انعقاد قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ال43 والقمم ذات الصلة المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
الكويت - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر ينفي وجود أي حجب لأحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي ويؤكد ان الهيئة لا تقوم بالحجب إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية.
القاهرة - مجلس جامعة الدول العربية وفي اجتماع الدورة ال160 للمندوبين الدائمين يوافق على مقترح دولة الكويت بإدراج بند بشأن التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن البنود والقرارات التي سترفع الى اجتماع وزراءالخارجية العرب يوم الاربعاء المقبل.
الدوحة - فريق مناظرات المدارس الكويتي يحرز المركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية لأول مرة والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة بعد تغلبه على الفريق الأردني في مناقشة قضية (تقسيم الطلبة على الفصول الدراسية على حسب القدرات الاكاديمية).
الرياض - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.
غزة - الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغلاق معبر (كرم أبوسالم) التجاري اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر واللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تقول إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بقرار حكومة الاحتلال وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر المعبر المذكور. (النهاية) ر ج
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