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القمة الإفريقية للمناخ تبحث تحويل القارة لقوة ناشئة بالطاقات المتجددة

9/4/2023 11:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا)- بدأت في كينيا، اليوم الاثنين، أعمال قمة المناخ الإفريقية التي تهدف إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة، والداعية إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها.
وبحسب وكالة أنباء عموم إفريقيا (بانابرس)، قال الرئيس الكيني، وليام روتو، "إن تبني القمة لموقف إفريقي من شأنه أن يتيح إنقاذ الأرواح والكوكب من الكوارث، لافتا إلى طموح الدول الإفريقية بوضع أجندة جديدة للنمو تسمح بتحقيق الرخاء المشترك والتنمية المستدامة".
ودعا روتو، في كلمته خلال افتتاح القمة، المجتمع الدولي إلى إرسال الأموال للقارة، وتخفيف عبء الديون الذي يثقل كاهل بلدانها.
من جهته، أكد رئيس القمة، جوزيف نغانغا، "ضرورة أن يبرز المشاركون أن إفريقيا ليست مجرد ضحية، بل قارة ديناميكية لديها حلول للعالم"، مبينا أن لدى القارة القدرة على الاستجابة لأزمة المناخ.
كما نوه إلى أن إفريقيا "تمثل فرصة للعالم إذا عملنا معا من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، داعيا العالم إلى الأخذ بعين الاعتبار أن مستقبل القارة الإفريقية سيختلف عن حاضرها بفضل وعي شعوبها، وطموحهم لأخذ موقع لهم بين الأمم، وأن يكونوا في مقدمة صناع القرار، لا في آخره".
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
04/09/2023 23:41:52

MENAFN04092023000117011021ID1107006460

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