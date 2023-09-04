القمة الإفريقية للمناخ تبحث تحويل القارة لقوة ناشئة بالطاقات المتجددة
التاريخ
9/4/2023 11:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- بدأت في كينيا، اليوم الاثنين، أعمال قمة المناخ الإفريقية التي تهدف إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة، والداعية إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها.
وبحسب وكالة أنباء عموم إفريقيا (بانابرس)، قال الرئيس الكيني، وليام روتو، "إن تبني القمة لموقف إفريقي من شأنه أن يتيح إنقاذ الأرواح والكوكب من الكوارث، لافتا إلى طموح الدول الإفريقية بوضع أجندة جديدة للنمو تسمح بتحقيق الرخاء المشترك والتنمية المستدامة".
ودعا روتو، في كلمته خلال افتتاح القمة، المجتمع الدولي إلى إرسال الأموال للقارة، وتخفيف عبء الديون الذي يثقل كاهل بلدانها.
من جهته، أكد رئيس القمة، جوزيف نغانغا، "ضرورة أن يبرز المشاركون أن إفريقيا ليست مجرد ضحية، بل قارة ديناميكية لديها حلول للعالم"، مبينا أن لدى القارة القدرة على الاستجابة لأزمة المناخ.
كما نوه إلى أن إفريقيا "تمثل فرصة للعالم إذا عملنا معا من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، داعيا العالم إلى الأخذ بعين الاعتبار أن مستقبل القارة الإفريقية سيختلف عن حاضرها بفضل وعي شعوبها، وطموحهم لأخذ موقع لهم بين الأمم، وأن يكونوا في مقدمة صناع القرار، لا في آخره".
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
04/09/2023 23:41:52
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