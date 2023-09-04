الاحتلال يمنع التصدير من قطاع غزة
التاريخ
9/4/2023 11:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 4 أيلول (بترا)- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصادرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع القطاع ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وفق ما أكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة.
وأضافت الهيئة، في بيان صدر مساء اليوم الاثنين، أن معبر كرم أبو سالم يعمل في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي.
من جهتها، عبرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، مساء اليوم، عن إدانتها ورفضها لقرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات بحجج واهية، معتبرة أن الخطوة تشكل إمعانا في سياسة تشديد الحصار.
وحذرت الوزارة من أن "إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق المزيد من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وأكدت أن "هذا الإغلاق يمثل دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين، خاصة وأن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات الآلاف من العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة".
--(بترا)
ب ع/ب ع/ هـ ح
04/09/2023 23:37:57
MENAFN04092023000117011021ID1107006459
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