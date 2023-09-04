الاحتلال يمنع التصدير من قطاع غزة

غزة 4 أيلول (بترا)- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصادرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع القطاع ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وفق ما أكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة، في بيان صدر مساء اليوم الاثنين، أن معبر كرم أبو سالم يعمل في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي.

من جهتها، عبرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، مساء اليوم، عن إدانتها ورفضها لقرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات بحجج واهية، معتبرة أن الخطوة تشكل إمعانا في سياسة تشديد الحصار.

وحذرت الوزارة من أن "إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق المزيد من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وأكدت أن "هذا الإغلاق يمثل دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين، خاصة وأن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات الآلاف من العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة".

--(بترا)

ب ع/ب ع/ هـ ح

04/09/2023 23:37:57