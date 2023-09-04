الصناعة والتجارة تحدد سعر بيع مادتي الشعير والنخالة لشهر أيلول
التاريخ
9/4/2023 11:33:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- حددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع مادة الشعير المدعوم لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة بمبلغ 175 دينارا للطن شامل ضريبة المبيعات، و231 دينارا لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها) شامل ضريبة المبيعات لشهر أيلول الحالي.
كما حددت سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية بمبلغ 231 دينارا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شامل ضريبة المبيعات.
كما قررت الوزارة استيفاء 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لقانون الاستيراد والتصدير 21 لسنة 2001 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 9939 لسنة 2023.
كما حددت سعر بيع مادة النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بـ 77 دينارا للطن الواحد، و 157 دينارا للطن الواحد لباقي مربي الثروة الحيوانية شامل ضريبة المبيعات، على أن ينفذ القرار اعتبارا من الأول من أيلول الحالي ولغاية 30 من الشهر ذاته.
--(بترا)
ن ش/ب ع/ هـ ح
04/09/2023 23:43:28
MENAFN04092023000117011021ID1107006458
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