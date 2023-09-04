انطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في جرش

انطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في جرش
التاريخ
9/4/2023 11:33:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 4 أيلول (بترا )– أطلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش، اليوم الاثنين، في مدرسة الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح الأساسية المختلطة مبادرة "لمدرستي أنتمي".
وقال مدير التربية في المحافظة، الدكتور باسم عضيبات، الذي رعى الفعاليات، إن وزارة التربية والتعليم أطلقت مبادرة "لمدرستي أنتمي" انسجاما مع رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني؛ بهدف تحسين البيئة التعلمية في المدارس ورفع الوعي بأهمية البيئة التربوية وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية.
وبين عضيبات أن المبادرة تتضمن العديد من الأنشطة التي سوف تنعكس إيجابا على المدرسة والمجتمع المحلي وتوفير أجواء إيجابية بالمدارس تسهم في استمتاع الطلبة بالذهاب إليها وبناء علاقات إيجابية بين الطلبة وأقرانهم ومع معلميهم الى جانب تعزيز تواصل أولياء الأمور مع المعلمين.
وفي نهاية الحفل، الذي حضره عدد من أبناء المجتمع المحلي ومجلس التطوير التربوي والشرطة المجتمعية وعدد من المعلمين والمعلمات، قام مدير التربية بزراعة الأشجار داخل حديقة المدرسة انطلاقا من أحد أهداف المبادرة المتمثل بتجميل البيئة المدرسية.
--(بترا)
ع ف /ب ع/ هـ ح
04/09/2023 23:24:27
MENAFN04092023000117011021ID1107006457
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