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انطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في جرش

9/4/2023 11:33:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 4 أيلول (بترا )– أطلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش، اليوم الاثنين، في مدرسة الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح الأساسية المختلطة مبادرة "لمدرستي أنتمي".

وقال مدير التربية في المحافظة، الدكتور باسم عضيبات، الذي رعى الفعاليات، إن وزارة التربية والتعليم أطلقت مبادرة "لمدرستي أنتمي" انسجاما مع رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني؛ بهدف تحسين البيئة التعلمية في المدارس ورفع الوعي بأهمية البيئة التربوية وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية.

وبين عضيبات أن المبادرة تتضمن العديد من الأنشطة التي سوف تنعكس إيجابا على المدرسة والمجتمع المحلي وتوفير أجواء إيجابية بالمدارس تسهم في استمتاع الطلبة بالذهاب إليها وبناء علاقات إيجابية بين الطلبة وأقرانهم ومع معلميهم الى جانب تعزيز تواصل أولياء الأمور مع المعلمين.

وفي نهاية الحفل، الذي حضره عدد من أبناء المجتمع المحلي ومجلس التطوير التربوي والشرطة المجتمعية وعدد من المعلمين والمعلمات، قام مدير التربية بزراعة الأشجار داخل حديقة المدرسة انطلاقا من أحد أهداف المبادرة المتمثل بتجميل البيئة المدرسية.

--(بترا)


ع ف /ب ع/ هـ ح

04/09/2023 23:24:27

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