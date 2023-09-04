بدء دورة تدريب مدربين حول مهارات الاتصال في سهل حوران
التاريخ
9/4/2023 11:33:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرمثا 4 أيلول (بترا)- بدأت في مركز شابات سهل حوران، اليوم الاثنين، دورة تدريب المدربين TOT في مهارات الاتصال والتواصل وأساسيات الحوار، بحضور 15 مشاركة ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما.
وتحدثت رئيسه المركز، ولاء قازان، عن أهمية عقد هذه الدورة التي تستمر لمدة 3 أيام، في تنمية مواهب الشباب وإكسابهم المهارات الرئيسة التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.
من جهتها، أشارت المدربة ربى الزغول، خلال الدورة، إلى أهم مهارات الاتصال والتواصل وأساسيات الحوار البناء والتحدث أمام الجمهور، ودورة حياة التدريب والتعرف على أهم مهارات الاتصال والتواصل التي تستخدم خلال العملية التدريبية والتغذية الراجعة والتعرف على أنماط المتدربين ثم التطبيق العملي لكل متدرب.
--(بترا)
ب.و/ هـ ح
04/09/2023 23:17:33
MENAFN04092023000117011021ID1107006456
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