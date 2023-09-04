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بدء دورة تدريب مدربين حول مهارات الاتصال في سهل حوران

9/4/2023 11:33:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 4 أيلول (بترا)- بدأت في مركز شابات سهل حوران، اليوم الاثنين، دورة تدريب المدربين TOT في مهارات الاتصال والتواصل وأساسيات الحوار، بحضور 15 مشاركة ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما.

وتحدثت رئيسه المركز، ولاء قازان، عن أهمية عقد هذه الدورة التي تستمر لمدة 3 أيام، في تنمية مواهب الشباب وإكسابهم المهارات الرئيسة التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.

من جهتها، أشارت المدربة ربى الزغول، خلال الدورة، إلى أهم مهارات الاتصال والتواصل وأساسيات الحوار البناء والتحدث أمام الجمهور، ودورة حياة التدريب والتعرف على أهم مهارات الاتصال والتواصل التي تستخدم خلال العملية التدريبية والتغذية الراجعة والتعرف على أنماط المتدربين ثم التطبيق العملي لكل متدرب.

--(بترا)


ب.و/ هـ ح


04/09/2023 23:17:33

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