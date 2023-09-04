لواء البترا 4 أيلول (بترا)- حققت معسكرات الحسين للعمل والبناء، التي أقيمت في لواء البترا بمحافظة معان، أهدافها المتوقعة في توعية الشباب وصقل مهاراتهم وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية الجامعة لديهم، وفق ما قال مدير شباب البترا، أسامة الخوالدة.

وأضاف الخوالدة، اليوم الاثنين، أن المعسكرات عملت على تعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة، وتوفير فرصة التعبير عن الذات واكتشاف وإبراز المواهب الشبابية لديهم.

و بين أن معسكرات العمل و البناء التي أقيمت في لواء البترا مؤخرا عملت على تعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة، وتوفير فرصة التعبير عن الذات واكتشاف وإبراز المواهب الشبابية، والعمل على صقلها، وتوفير الفرص للشباب لتبادل الخبرات والمعارف بين اليافعين، واستثمار طاقاتهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

وقال إن المعسكرات التي تقام سنويا وصلت إلى مرحلة تثقيفية تحمل رسالة هادفة تستمدها من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى أن المعسكرات تقوم على فكر وبرامج عمل نوعية لخلق جيل مبادر وقادر على تحمل المسؤولية.

--(بترا)

د ط/ب ع/ هـ ح

04/09/2023 23:14:27