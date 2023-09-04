الخوالدة: معسكرات الحسين في البترا ترسخ مفهوم الهوية الوطنية لدى الشباب
التاريخ
9/4/2023 11:33:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لواء البترا 4 أيلول (بترا)- حققت معسكرات الحسين للعمل والبناء، التي أقيمت في لواء البترا بمحافظة معان، أهدافها المتوقعة في توعية الشباب وصقل مهاراتهم وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية الجامعة لديهم، وفق ما قال مدير شباب البترا، أسامة الخوالدة.
وأضاف الخوالدة، اليوم الاثنين، أن المعسكرات عملت على تعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة، وتوفير فرصة التعبير عن الذات واكتشاف وإبراز المواهب الشبابية لديهم.
و بين أن معسكرات العمل و البناء التي أقيمت في لواء البترا مؤخرا عملت على تعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة، وتوفير فرصة التعبير عن الذات واكتشاف وإبراز المواهب الشبابية، والعمل على صقلها، وتوفير الفرص للشباب لتبادل الخبرات والمعارف بين اليافعين، واستثمار طاقاتهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.
وقال إن المعسكرات التي تقام سنويا وصلت إلى مرحلة تثقيفية تحمل رسالة هادفة تستمدها من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى أن المعسكرات تقوم على فكر وبرامج عمل نوعية لخلق جيل مبادر وقادر على تحمل المسؤولية.
--(بترا)
د ط/ب ع/ هـ ح
04/09/2023 23:14:27
MENAFN04092023000117011021ID1107006455
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