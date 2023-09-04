الصناعة والتجارة تخفض سعر بيع القمح للمطاحن لشهر أيلول

عمان 4 أيلول (بترا)- قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تخفيض أسعار بيع القمح لجميع مطاحن المملكة لشهر أيلول الحالي، استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين.

وبحسب القرار، حددت الوزارة سعر بيع القمح بـ127دينارا للطن لشهر أيلول مقارنة بـ 135.072 دينار للطن في آب الماضي (تسليم ظهر السيارة باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة لمسحوبات المطاحن حسب المخصص والمحدد لها).

واشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز باحتياجاتها كافة من الطحين حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها بداية كل شهر، وبخلاف ذلك سيتم اعتماد أسعار القمح لها حسب تسعيرة البند الثاني للقمح والذي حدد سعر بيعه بـ 382 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة عن الكميات المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص والمحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.

كما حددت سعر دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بـ 157.5 دينار للطن الواحد كحد أقصى مقارنة بـ 167.9 دينار للطن لشهر آب الماضي.

وجاء القرار استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.

كما تضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.

كما يتم شراء مادة النخالة من المطاحن بسعر 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.

وبحسب الوزارة، يسري القرار اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي.

--(بترا)





ن ش/ب ع/ هـ ح

04/09/2023 23:23:49