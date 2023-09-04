اجتماع الـ50 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط يلتئم في عمّان

عمّان 4 أيلول (بترا) – عُقد في عمّان، اليوم الاثنين، اجتماع الـ50 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، الذي يُجري والوفد المرافق له زيارة رسمية إلى المملكة.

وناقش الاجتماع، الذي حضرته رئيسة اللجنة الدائمة الأولى للبرلمان/ مساعد رئيس مجلس الأعيان العين الدكتورة علياء بوران، التعاون السياسي وقضايا الأمن في المنطقة الأورومتوسطية، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع، الذي حضره أعضاء ومقررو هيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يرأسه حاليًا ميارة، وشاركت في أعماله وفود أوروبية ودولية وعربية، مناقشة التحديات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وتطرق الاجتماع إلى الملف القبرصي، إلى جانب آخر المستجدات بشأن اتفاقية نقل الحبوب في البحر الأسود بين الجانبين التركي والروسي والمتوقفة حاليًا، إضافة إلى مناقشة قضية الإتجار بالأطفال واستغلالهم.

وألقت الدكتورة بوران كلمة ترحيبية ثمنت فيها دور البرلمان في الحفاظ على الاستقرار والأمان في المنطقة الأورومتوسطية، مثمنة الاهتمام المستمر من قبل البرلمان بالقضية الفلسطينية، والعمل على إحلال السلام وإيجاد حل عادل للطرفين، والتأكيد على أهمية دور الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في العمل المشترك الإيجابي لتحقيق وتقريب وجهات النظر بين الأطراف في المنطقة.

من جانبه، قدم ميارة الشكر للأردن على استضافة الاجتماع الـ50 للجمعية، مشيدًا بدور المملكة الإيجابي والفعال في قضايا منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط باعتبارها شريكا أساسيا في المنطقة.

وثمن دور الأردن، في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة على الرغم مما تعانيه المملكة من تحديات اقتصادية كبيرة جراء استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، إلى جانب مخاطر محاربة تهريب المخدرات المستمرة عبر الحدود الشمالية للمملكة.

--(بترا)

م ش/ب ع/ هـ ح

04/09/2023 22:46:40