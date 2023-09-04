أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرصيفة الثقافي

الرصيفة 4 أيلول (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية وفنية منوعة في قاعة الملك عبدالله الثاني، التابعة لبلدية الرصيفة، بحضور عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة المهتمين بالشأن الثقافي.

وتحدث رئيس المنتدى، محمود الصالح، حول النشاط الثقافي في الرصيفة، مشيرا إلى أنه يتنامى يوما بعد يوم؛ تفعيلا وتأكيدا على أحقية الرصيفة واستحقاقها للقب مدينة الثقافة الأردنية 2022، الأمر الذي فجّر فيها نتاجا ثقافيا وفكريا ضخما تعمل فيه مختلف الهيئات الثقافية بشكل تشاركي متناغم مع الحركة الثقافية في المملكة.

ودعا الصالح للعمل على رفع شأن الرصيفة ثقافيا للوصول الى تأسيس مهرجان الرصيفة الثقافي على غرار المهرجانات الثقافية في جرش والفحيص.

وخلال الأمسية التي أدارتها، تهاني جودة، شارك الشاعر حسن منصور بمجموعة من قصائده المنوعة بين الغزل والوطنية، فيما قدم الشاعر هارون الخوالدة مجموعة من قصائد تغنت بأفراح الأردن المتواصلة ومحبة الشعب لوطنه ولفلسطين والأقصى، إضافة لقصائد في الغزل والحب.

وقدم الفنان علاء شاهر عددا من الأغاني الطربية العربية القديمة، فيما قدم الفنانان أحمد المشني وشكري غيث وصلة فنية غنائية من التراث الأردني القديم والأغاني الوطنية، التي تمجد الجيش والقيادة الهاشمية وحب الوطن.

--(بترا)





رن/ب ع/ هـ ح

04/09/2023 22:39:53