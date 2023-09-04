منظمات دولية وإنسانية تطالب بمليار دولار لدعم الفارّين من الصراع في السودان
التاريخ
9/4/2023 11:33:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 04 أيلول (بترا)- أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و64 منظمة إنسانية، ومنظمات مجتمع مدني، اليوم الاثنين، نداء للحصول على مليار دولار؛ بهدف توفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 8ر1 مليون سوداني فارين من الصراع الدائر في بلادهم ممن يتوقع وصولهم إلى 5 بلدان مجاورة بحلول نهاية العام الحالي.
ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، تمثل قيمة المساعدات ضعف ما كان مقدراً من قبل، مع استمرار تزايد حركة النزوح والاحتياجات، حيث فرّ حتى الآن من البلاد أكثر من مليون لاجئ.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق والقرن الإفريقي والبحيرات الكبرى لدى المفوضية، والمنسق الإقليمي للاجئين للوضع في السودان، مامادو ديان بالدي: إن الأزمة أثارت طلباً عاجلاً على المساعدات الإنسانية، حيث يجد أولئك الذين يصلون إلى المناطق الحدودية النائية أنفسهم في ظروف مزرية نظراً لعدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية ومحدودية قدرة الوصول إلى الحدود.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
04/09/2023 22:36:15
MENAFN04092023000117011021ID1107006451
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