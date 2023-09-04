عمان 04 أيلول (بترا)- أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و64 منظمة إنسانية، ومنظمات مجتمع مدني، اليوم الاثنين، نداء للحصول على مليار دولار؛ بهدف توفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 8ر1 مليون سوداني فارين من الصراع الدائر في بلادهم ممن يتوقع وصولهم إلى 5 بلدان مجاورة بحلول نهاية العام الحالي.

ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، تمثل قيمة المساعدات ضعف ما كان مقدراً من قبل، مع استمرار تزايد حركة النزوح والاحتياجات، حيث فرّ حتى الآن من البلاد أكثر من مليون لاجئ.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق والقرن الإفريقي والبحيرات الكبرى لدى المفوضية، والمنسق الإقليمي للاجئين للوضع في السودان، مامادو ديان بالدي: إن الأزمة أثارت طلباً عاجلاً على المساعدات الإنسانية، حيث يجد أولئك الذين يصلون إلى المناطق الحدودية النائية أنفسهم في ظروف مزرية نظراً لعدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية ومحدودية قدرة الوصول إلى الحدود.

--(بترا)





أ ن/أز/ هـ ح

04/09/2023 22:36:15