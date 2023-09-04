الكورة: ورشة حول القوانين الناظمة لاستخدام الوسائل الإلكترونية
التاريخ
9/4/2023 11:33:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 4 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب دير أبي سعيد بلواء الكورة غربي إربد، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول القوانين الناظمة لاستخدام الوسائل الإلكترونية بمشاركة 18 شابا من أعضاء المركز.
وتحدث مدير المركز محمد بشارات حول مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها ودوافعها والتحديات التي تواجه مكافحتها، بالإضافة إلى صفات مرتكبي الجرائم الالكترونية ودور القوانين الناظمة وقانون الجرائم الالكترونية المقر حديثا في مكافحة والحد من تلك الجرائم لحماية المجتمع.
ودعا بشارات المشاركين إلى ضرورة التنبه لاستخدامات وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي والابتعاد عن المواقع المشبوهة والتعليقات المسيئة التي تعرض الشخص للمساءلة القانونية.
--(بترا)
أ غ / ب ع/ هـ ح
04/09/2023 22:34:23
MENAFN04092023000117011021ID1107006450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.