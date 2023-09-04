إربد 4 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب دير أبي سعيد بلواء الكورة غربي إربد، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول القوانين الناظمة لاستخدام الوسائل الإلكترونية بمشاركة 18 شابا من أعضاء المركز.

وتحدث مدير المركز محمد بشارات حول مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها ودوافعها والتحديات التي تواجه مكافحتها، بالإضافة إلى صفات مرتكبي الجرائم الالكترونية ودور القوانين الناظمة وقانون الجرائم الالكترونية المقر حديثا في مكافحة والحد من تلك الجرائم لحماية المجتمع.

ودعا بشارات المشاركين إلى ضرورة التنبه لاستخدامات وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي والابتعاد عن المواقع المشبوهة والتعليقات المسيئة التي تعرض الشخص للمساءلة القانونية.

--(بترا)

أ غ / ب ع/ هـ ح

04/09/2023 22:34:23