حزب القدوة ينظم محاضرة حول الحياة السياسيّة والبرلمانيّة في الأردن
التاريخ
9/4/2023 11:33:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول(بترا)- نظم حزب القدوة الأردنيّ، اليوم الاثنين، محاضرةً عن الحياة السياسيّة والبرلمانيّة في الأردن بعنوان:"ترسيخ مفهوم الحياة الحزبيّة عند الناخب".
وقال الأمين العام لحزب القدوة الأردنيّ، إياد النّجار، إن الحزب تأسس تلبيةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديّث الدولة بمساراتها الثلاثة السياسيّة، والاقتصاديّة، والإداريّة؛ للوصول لبرلمان حزبيّ، لافتا الى أن الحزب يعمل ضمن منهجية برامجية وطنية.
وأكد أهميّة قانون الانتخابات الجديد القائم على تشجيّع الأردنيين على تأسيس الأحزاب، ومنع التعرض لأي مواطن لانتماءاته الحزبيّة، ويعزز حق المواطن في اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال التعرض له.
وعرض النّجار أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الحزب ليتم اعتماده، مع حق الأحزاب في الائتلاف، أو التحالف، أو الاندماج بما يراه مناسبًا للحزب ومحققًا للمصلحة الوطنيّة.
وأضاف أن الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عن مثيلاتها من الانتخابات السابقة؛ لأنها قائمة بالدرجة الأولى على القوائم الحزبيّة على مستوى الوطن، وكذلك القوائم المغلقة.
وأعلن النّجار أنه سيتم قريبًا إشهار مجموعة من الأحزاب الأردنيّة ائتلافًا تحت اسم التجمع الوطنيّ للأحزاب الإصلاحيّة.
ودار في الختام نقاشُ موسّع مع قيادات الحزب حول مجموعة من القضايا الوطنيّة، ورؤية الحزب لمستقبل الحياة السياسيّة في الأردن.
--(بترا)
ن ن/ب ع/ هـ ح
04/09/2023 22:32:19
MENAFN04092023000117011021ID1107006449
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.