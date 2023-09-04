عمان 4 أيلول(بترا)- نظم حزب القدوة الأردنيّ، اليوم الاثنين، محاضرةً عن الحياة السياسيّة والبرلمانيّة في الأردن بعنوان:"ترسيخ مفهوم الحياة الحزبيّة عند الناخب".

وقال الأمين العام لحزب القدوة الأردنيّ، إياد النّجار، إن الحزب تأسس تلبيةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديّث الدولة بمساراتها الثلاثة السياسيّة، والاقتصاديّة، والإداريّة؛ للوصول لبرلمان حزبيّ، لافتا الى أن الحزب يعمل ضمن منهجية برامجية وطنية.

وأكد أهميّة قانون الانتخابات الجديد القائم على تشجيّع الأردنيين على تأسيس الأحزاب، ومنع التعرض لأي مواطن لانتماءاته الحزبيّة، ويعزز حق المواطن في اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال التعرض له.

وعرض النّجار أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الحزب ليتم اعتماده، مع حق الأحزاب في الائتلاف، أو التحالف، أو الاندماج بما يراه مناسبًا للحزب ومحققًا للمصلحة الوطنيّة.

وأضاف أن الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عن مثيلاتها من الانتخابات السابقة؛ لأنها قائمة بالدرجة الأولى على القوائم الحزبيّة على مستوى الوطن، وكذلك القوائم المغلقة.

وأعلن النّجار أنه سيتم قريبًا إشهار مجموعة من الأحزاب الأردنيّة ائتلافًا تحت اسم التجمع الوطنيّ للأحزاب الإصلاحيّة.

ودار في الختام نقاشُ موسّع مع قيادات الحزب حول مجموعة من القضايا الوطنيّة، ورؤية الحزب لمستقبل الحياة السياسيّة في الأردن.

--(بترا)





ن ن/ب ع/ هـ ح









04/09/2023 22:32:19