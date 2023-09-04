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مذكرة تفاهم بين أبوغزالة للمعرفة والعقول المتميزة للتدريب

9/4/2023 11:33:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا)-وقع مركز طلال أبو غزالة للمعرفة مذكرة تفاهم مع مركز العقول المتميزة للتدريب؛ للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التقنية والعلمية والأكاديمية.
وبحسب بيان مركز طلال أبو غزالة اليوم الاثنين وقع المذكرة مدير عام مركز العقول المتميزة المهندس زيد مراد ومديرة التدريب الإقليمي لمركز طلال أبوغزاله للمعرفة سناء التل، بحضور ممثلين عن الجانبين.
وخلال اللقاء، قال المهندس مراد "إننا في مركز العقول نفخر بالتعاون مع "أبوغزالة للمعرفة"، خاصة وأننا أحد المراكز المتخصصة في تدريس المناهج الدولية، وتقديم دورات تدريب لمعلمي البرامج الدولية.
من جانبها، بينت التل أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من رؤية المركز في التدريب وتنمية المهارات لدى المعلمين والأفراد في مختلف الاختصاصات وإكسابهم مهارات جديدة وتوسيع قاعدة المعرفة، مشيرة إلى اهتمام المركز بعقد الدورات التدريبية للمعلمين والأفراد في مختلف التخصصات.
--(بترا)
م م/أز/ هـ ح
04/09/2023 22:30:15

MENAFN04092023000117011021ID1107006448

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