الأشقر تفوز بجائزة الروح القتالية في بطولة آسيا

الأشقر تفوز بجائزة الروح القتالية في بطولة آسيا
التاريخ
9/4/2023 11:33:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- فازت لاعبة المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو، ملاك الأشقر، بجائزة الروح القتالية، في ختام بطولة آسيا الثانية عشرة للتايكواندو للناشئين والناشئات التي اختتمت اليوم في لبنان.
وجاء فوز الأشقر بهذه الجائزة، بعد المستوى المميز الذي قدمته خلال منافسات البطولة.
وكان المنتخب الوطني للناشئين حصد في ختام البطولة 4 ميداليات برونزية.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
04/09/2023 22:28:11
MENAFN04092023000117011021ID1107006447
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