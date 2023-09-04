الأشقر تفوز بجائزة الروح القتالية في بطولة آسيا

عمان 4 أيلول (بترا)- فازت لاعبة المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو، ملاك الأشقر، بجائزة الروح القتالية، في ختام بطولة آسيا الثانية عشرة للتايكواندو للناشئين والناشئات التي اختتمت اليوم في لبنان.

وجاء فوز الأشقر بهذه الجائزة، بعد المستوى المميز الذي قدمته خلال منافسات البطولة.

وكان المنتخب الوطني للناشئين حصد في ختام البطولة 4 ميداليات برونزية.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ هـ ح

04/09/2023 22:28:11