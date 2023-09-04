إطلاق منصة رقمية لخدمة البحث والنشر العلمي

عمان 4 أيلول (بترا)- أطلقت قاعدة بيانات "معرفة"، اليوم الاثنين، منصة رقميّة لخدمة البحث والنّشر العلمي باللغة العربيّة حملت عنوان: "أين أنشر بحثي؟".

وتوفر المنصة مجموعة من البيانات العلمية الرقميّة الموثوقة الضّخمة، والتي تساعد المؤلف أو الباحث على اختيار المجلّات البحثيّة والأكاديميّة الأعلى تصنيفًا لنشر بحثه أو دراسته، بحسب تخصص البحث.

وستساعد منصة "أين أنشر بحثي؟" في تحديد وجهة النّشر وفق مؤشرات كميّة ومعايير علميّة ترشد الباحث لاختيار مجلة علميّة مُحكمة في مجال اختصاص البحث، إذ يقود الاختيار الناجح لجهة النشر إلى تحسين فرص انتشار البحث العلمي وزيادة أعداد الاقتباس منه، الأمر الذي ينعكس على تحسين مكانة وتصنيف المجلّات العلمية، والجامعات، والمؤلفين، في مجال النشر.

وقال مؤسس قاعدة بيانات "معرفة"، الدكتور سامي الخزندار، المشرف العام على المشروع، إنّ عملية تحديد المعايير لاختيار المجلاّت العلميّة المعتمدة للنشر تقوم على أُسس منهجيّة وموضوعيّة وبيانات دقيقة، وبعيدة عن الانطباعات الشخصيّة.

وأشار الخزندار إلى جملة من المعايير المتبعة لاعتماد جهة النشر منها معامل التأثير ارسيف (Arcif ) الخاص بالمجلة، وهو عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادر على قياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية والأكاديميّة الصادرة عن الجامعات والهيئات العلميّة العربيّة.

وتقدم منصة "أين أنشر بحثي؟" تفاصيل كاملة عن المجلاّت المُرشحة، ومُزودة بمبادئ إرشادية للمراعاة قبل إرسال البحث، ما يُمكن الباحث من اختيار المجلّات الأكثر تأثيرا وذات الفئة العُليا في الاختصاص ذاته، مثلما تُقدم المنصة إمكانية اختيار المجلة وفق خيارات متنوعة مثل: دولة النشر، وجهة النشر، ومرتبة فئة المجلة، ومدة نشر المقالات، بالإضافة إلى أشكال نشر المجلة، وغيرها من الخيارات.

--(بترا)

أ ر/ب ع/ هـ ح

04/09/2023 22:16:36