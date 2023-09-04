عمان 4 أيلول(بترا)- انطلقت اليوم الاثنين في عمان فعاليات ملتقى الصناعات الإبداعية والثقافية تحت عنوان: "المستقبل الآن"، والذي يستمر لمدة 3 أيام، بتنظيم من مؤسسة "أنا أتجرأ" للتنمية المستدامة ومبادرة "أنا أساند"، بالشراكة مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلال وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ) والمشروع العالمي للصناعات الثقافية والإبداعية، وبالتعاون مع وزارة الثقافة.

وقدمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار التي رعت حفل الانطلاق في كلمة لها، شكرها للقائمين على هذا الملتقى ومنظميه، لافتة إلى أن الوزارة تعتبر نفسها شريكا مع كل المؤسسات التي تعمل في مجالات الصناعات الإبداعية والثقافية.

ولفتت النجار إلى أن وزارة الثقافة هي بمثابة منصة توفر مساحات إبداعية للتحرك فيها ومن خلالها، وأن الوزارة تعمل بوصفها ممكنة وداعمة لكل ما يمكن أن يقدم على طاولة الصناعات الثقافية الإبداعية والثقافة الأردنية بشكل عام من أجل القيم الوطنية الأردنية والتحول الاقتصادي والسياسي والإداري ليبقى الأردن في قلب العالم مشروعا إنسانيا وإبداعيا وشبابيا يؤمن بأن الجمال والموسيقى والمحبة والتعلم تمثل ركيزة أساسية بعيدا عن الذاتية.

ولفتت الى أن الثقافة في قلب التحول الاقتصادي وهي مدخل حقيقي لكل التحولات التي يعيشها الأردن في مختلف القطاعات وتمكين الأفراد، ونعمل لأن تكون الصناعات الثقافية الإبداعية مدخلا رئيسا من مدخلات التنمية الاقتصادية الأردنية من خلال العمل على الشباب والتراث.

وأشارت إلى أهمية العمل على وضع تشريعات تتعلق بالصناعات الثقافية الإبداعية، داعية إلى تعميم هذا الملتقى على جميع المحافظات الأردنية لما تزخر به من طاقات شبابية وثراء تراثي.

وعبر رسالة مصورة (فيديو) أشارت المسؤولة عن الصناعات الثقافية والإبداعية في وزارة التعاون الاقتصادي الألماني ميرل ريتشارد إلى أن مجموع من يعملون في الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم يبلغ نحو 50 مليون شخص في مختلف مجالاته من أفلام التحريك وصولا الى الفنون والموسيقا وان هذا القطاع الذي بدأ يشهد نموا يخلق فرص جديدة للعمل.

ونوهت بأن عقد الملتقى اليوم في الأردن يسلط الضوء على مساهمة الطاقات الابداعية الخلاقة التي يتمتع بها الشباب الأردنيون في التحول الاقتصادي والاجتماعي، مبدية إعجابها مما وجدته لديهم من شغف للعمل والإبداع في زيارتها الأخيرة الى الأردن في شباط الماضي.

وأكدت أن الوزارة الألمانية ستواصل دعمها لتمكين الطاقات الأردنية ولا سيما النساء من خلال الورشات والبرامج التي ستقدمها لهم.

كما تحدث المدير العام لمؤسسة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة الدكتور زياد الجبر عن التأطير الذهني لكي يتم التأسيس ذهنيا لخلق المعرفة، متطرقا الى مفاهيم ومعاني الثقافة في اللغتين العربية والانجليزية ودلالتها.

بدوره، استعرض المستشار الإقليمي في وكالة التعاون الألمانية، الدكتور ريتشارد أينشتاين، الفرص المتاحة للصناعات الثقافية الإبداعية، مشيرا الى مجالات التصميم وإعادة التدوير والاستخدام.

كما استعرض عددا من التجارب لمشروعات صناعات ثقافية وإبداعية دعمتها (GIZ) في الأردن وعدد من دول المنطقة ومنها لبنان وذلك من خلال عقد ورشات تتعلق ببناء القدرات والمهارات.

واشتمل اليوم الأول على معرض لنماذج من الصناعات الإبداعية والثقافية التي نفذتها طاقات شبابية، وجلسة حوارية بعنوان: "إطلاق العنان للاقتصاد الإبداعي" واستعرضت فيها نماذج أعمال مبتكرة.

وعلى مدار 3 أيام من انعقاد ملتقى الصناعات الإبداعية والثقافية: المستقبل الآن ستتم مناقشة رؤى تسلط الضوء على الدور المحوري للاقتصاد الإبداعي في التقدم الاقتصادي العالمي، ويجسد الملتقى الاعتراف بأهمية الاقتصاد الإبداعي من قبل الحكومات وقادة الفكر على حد سواء.

ومن المقرر أن تكون هذه المنصة بمثابة التقاء لممثلي الحكومات من الأردن وألمانيا، جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة المؤثرين من القطاع الإبداعي والثقافي المتنوع والفعال من الأردن ولبنان وألمانيا.

--(بترا)

م ت/أز/ هـ ح

04/09/2023 21:47:48