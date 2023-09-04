عجلون: تكريم مهندسين تميزوا بمشاريع بحثية وأكاديمية

عجلون: تكريم مهندسين تميزوا بمشاريع بحثية وأكاديمية
التاريخ
9/4/2023 11:33:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 4 أيلول (بترا )- نظم فرع نقابة المهندسين الأردنيين في عجلون، اليوم الاثنين، بمقر الفرع حفلا لتكريم عدد من المهندسين من خريجي عام 2010 فما بعد ممن حققوا إنجازات بعدد من المشاريع البحثية والأكاديمية بمختلف المجالات.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة تسعى دائما لدعم المبدعين والمبدعات والمتميزين لتشجيعهم على الابتكار والتميز والانطلاق في مسيرة البناء، مؤكدًا أن البطالة لن تكون عائقًا أمام المبدعين ممن يسعون لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
وبين رئيس فرع النقابة، المهندس خالد العنانزة، أن حفل التكريم جاء للمساهمة في دعم ابتكارات ومهارات المهندسين والمهندسات من أبناء المحافظة الذين ساهموا من خلال ابتكار وإدارة مشاريعهم التي حققت أعلى الجوائز بمختلف المجالات العلمية أو الأكاديمية أو البحثية في دعم إبداعاتهم وابتكاراتهم المتنوعة.
واشتملت فعاليات الحفل، الذي حضره رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية محمد نور الصمادي وأعضاء مجلس الفرع ومسؤول الفرع المهندس علاء جلابنة، على تكريم 8 من المهندسين والمهندسات المبدعين.
--(بترا)
ع .ف /أز/ هـ ح
04/09/2023 21:41:30
MENAFN04092023000117011021ID1107006444
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