عجلون: تكريم مهندسين تميزوا بمشاريع بحثية وأكاديمية

عجلون 4 أيلول (بترا )- نظم فرع نقابة المهندسين الأردنيين في عجلون، اليوم الاثنين، بمقر الفرع حفلا لتكريم عدد من المهندسين من خريجي عام 2010 فما بعد ممن حققوا إنجازات بعدد من المشاريع البحثية والأكاديمية بمختلف المجالات.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة تسعى دائما لدعم المبدعين والمبدعات والمتميزين لتشجيعهم على الابتكار والتميز والانطلاق في مسيرة البناء، مؤكدًا أن البطالة لن تكون عائقًا أمام المبدعين ممن يسعون لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وبين رئيس فرع النقابة، المهندس خالد العنانزة، أن حفل التكريم جاء للمساهمة في دعم ابتكارات ومهارات المهندسين والمهندسات من أبناء المحافظة الذين ساهموا من خلال ابتكار وإدارة مشاريعهم التي حققت أعلى الجوائز بمختلف المجالات العلمية أو الأكاديمية أو البحثية في دعم إبداعاتهم وابتكاراتهم المتنوعة.

واشتملت فعاليات الحفل، الذي حضره رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية محمد نور الصمادي وأعضاء مجلس الفرع ومسؤول الفرع المهندس علاء جلابنة، على تكريم 8 من المهندسين والمهندسات المبدعين.

--(بترا)

ع .ف /أز/ هـ ح

04/09/2023 21:41:30