المغرب شريك الحوار القطاعي لدى آسيان

المغرب شريك الحوار القطاعي لدى آسيان
التاريخ
9/4/2023 11:33:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول(بترا)- أعلن وزراء الشؤون الخارجية ببلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وبشكل رسمي، خلال اجتماعهم بجاكارتا، اليوم الاثنين، عن منح المملكة المغربية وضع "شريك الحوار القطاعي".
وقالت السفارة المغربية بعمان في بيان صحفي اليوم إن المغرب أصبح بهذا القرار أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع، وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة.
وأضافت أن تأكيد وضع" شريك الحوار القطاعي" للمغرب يكرس رؤية الملك محمد السادس، القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيوسياسية جديدة، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
04/09/2023 21:37:56
MENAFN04092023000117011021ID1107006443
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