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المغرب شريك الحوار القطاعي لدى آسيان

9/4/2023 11:33:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول(بترا)- أعلن وزراء الشؤون الخارجية ببلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وبشكل رسمي، خلال اجتماعهم بجاكارتا، اليوم الاثنين، عن منح المملكة المغربية وضع "شريك الحوار القطاعي".
وقالت السفارة المغربية بعمان في بيان صحفي اليوم إن المغرب أصبح بهذا القرار أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع، وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة.
وأضافت أن تأكيد وضع" شريك الحوار القطاعي" للمغرب يكرس رؤية الملك محمد السادس، القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيوسياسية جديدة، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
04/09/2023 21:37:56

MENAFN04092023000117011021ID1107006443

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