لندن 4 أيلول (بترا)- أعلن الاتحاد البريطاني للسيارات (آر ايه سي) أن السائقين في المملكة المتحدة تأثروا بواحدة من أكبر الزيادات الشهرية في أسعار الوقود منذ 23 عاما، في ظل ارتفاع أسعار النفط.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الاثنين عن اتحاد (آر ايه سي) أن سائقي السيارات تأثروا بارتفاع قدره 7 بنس لكل لتر في متوسط تكلفة البنزين في آب الماضي، وهو ما يمثل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عقدين.

وأضافت أن متوسط أسعار الديزل ارتفعت بمقدار 8 بنس للتر، وهو سادس أكبر ارتفاع خلال الفترة نفسها.

وبين الاتحاد أن تكلفة ملء خزان سيارات البنزين بشكل كامل في بريطانيا، ارتفع بنحو 4 جنيهات في الشهر، في حين ارتفع الديزل بنحو 5ر4 جنيه، مشيراً البيان إلى أن هذه الزيادة الحادة في أسعار الوقود ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار دول "أوبك +" خفض إنتاج النفط.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

04/09/2023 21:27:45