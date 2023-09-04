نقيب الموسيقيين: إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالى تخطت 20 مليون جنيه
التاريخ
9/4/2023 11:33:13 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان مصطفى كامل عن تخطى إيرادات نقابة الموسيقيين من تحصيل الرسوم النسبية لحفلات الساحل الشمالي 20 مليون جنيه رغم استمرار الحفلات هناك حتى الآن، مشيرا إلى أن أرصدة النقابة بالبنوك وصلت إلى أكثر من 144 مليون جنيه.
وفي سياق مختلف كرم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، النجم وليد توفيق، داخل مقر النقابة، على مشواره الغنائى الملىء بالنجاحات، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة، منهم المطرب حلمي عبد الباقي.
وأعرب النجم وليد توفيق عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النجم مصطفى كامل، وقال: التكريم أعتبره وسامًا على صدري لم أنسه طول حياتي والغناء والنجاح في مصر له طعم تاني.
وقال النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.
وأعرب مؤخرا النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته بنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.
وقال توفيق، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوقا للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى أبعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف، وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".
وأضاف وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى أعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".
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