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نقيب الموسيقيين: إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالى تخطت 20 مليون جنيه

9/4/2023 11:33:13 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان مصطفى كامل عن تخطى إيرادات نقابة الموسيقيين من تحصيل الرسوم النسبية لحفلات الساحل الشمالي 20 مليون جنيه رغم استمرار الحفلات هناك حتى الآن، مشيرا إلى أن أرصدة النقابة بالبنوك وصلت إلى أكثر من 144 مليون جنيه.



وفي سياق مختلف كرم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، النجم وليد توفيق، داخل مقر النقابة، على مشواره الغنائى الملىء بالنجاحات، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة، منهم المطرب حلمي عبد الباقي.



وأعرب النجم وليد توفيق عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النجم مصطفى كامل، وقال: التكريم أعتبره وسامًا على صدري لم أنسه طول حياتي والغناء والنجاح في مصر له طعم تاني.



وقال النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.



وأعرب مؤخرا النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته بنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.



وقال توفيق، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوقا للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى أبعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف، وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".



وأضاف وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى أعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".























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