أحمد سعد يحيى حفلاً غنائياً فى الكويت 22 سبتمبر الجارى

وطرح النجمان أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية ​موسيقى وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​

يذكر أن أحمد سعد أحيى مؤخرًا، حفلا كامل العدد فى مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط هتاف الجمهور، إذ قدم أغاني: "إيه اليوم الحلو ده" و"وسع وسع" و"صدقيني".

وأكد النجم أحمد سعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها بعد حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى والتى أحياها الخميس الماضى ورفعت شعار كامل العدد.

وأضاف أحمد سعد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانيات لخروج الحفل فى أفضل صورة شرفتنا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أنه سعيد بعرض حفلته غدًا على قناة اون إحدى قنوات المتحدة، وعرض الحفلات الأخرى أيضا.

وكانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا ليالي" التى غناها برفقة النجمة روبى، وهى الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

وكان النجم احمد سعد قد طرح أغنية "هلا بيك يا مدلع"، وهى من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس هانى ربيع وماستر ماهر صلاح ومدير التصوير،DOP مازن فتحى ومن إخراج محمد المنشاوي.