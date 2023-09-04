سمعت عن لغات النوم؟ تعرف عليها وتعلم كيف تحصل على الراحة أثناء نومك
التاريخ
9/4/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) لكل شخص طريقة مختلفة في النوم، فهناك من ينام فور وصوله للسرير وهناك من يبقى على السرير لفترة طويلة حتى الدخول في النوم، وذلك إلى جانبه وضعية كل الشخص في النوم ، سواء مفرودا على ظهره، أو على جانبيه، أوى على هيئة قوس، وعلى الرغم من كل تلك الأنواع إلا أن هناك طريقة جديدة وشاملة لتصنيف ميول النوم المختلفة التي يمكن أن تساعدك أيضا على تعلم كيفية النوم بجودة أعلى، وهي لغات النوم، وهذا ما يستعرضه اليوم السابع.
وفقاً لما نشره موقع "wellandgood" فقد تم تصنيف لغات النوم إلى خمس لغات وذلك بناء على العقبات التي يواجهونها للحصول على راحة جيدة أثناء الليل، والتي كانت على النحو التالي النائم "القلق"، "الموهوب"، "الروتيني المثالي"، "المنفعل"، والنائم "الخفيف كالريشة"، وإليك معنى كل لغة وطريقة الاستفادة منها. نوم القلق
هو النائم الذي دائما تشغله أفكاره، ويبقى قلق طوال الليل مستيقظاً، وباله مشغول بكثير من الأفكار التي تبدأ بدأ دائما بكلمات "ماذا لو" و "يجب أن أفعل" "وماذا أقول"، وقد يحاول هذا الشخص طوال الليل في إيقاف دماغه من أجل النوم، إلا أنه لا يستطيع، ولا ينام إلا بعد تعب شديد، وهذا الشخص عليه أن يقوم بعدة خطوات للدخول في النوم، وهي الحفاظ على غرفة هادئة ومظلمة، وذات جو شبه بارد ومريح، ولا مانع من استخدام بعض الروائح المعطرة مثل اللافندر لتساعده في الاسترخاء.
قلق النوم النائم الموهوب
هو طريقة الشخص الذي يستطيع النوم في أي مكان وفي أي وقت، وغالبا ما يفتخر "النائمون الموهوبون" بقدرتهم على النوم بسهولة في أي موقف، حيث يدخلون إلى السرير مباشرة ويغفون على الفور تقريبا، وصاحب تلك اللغة عليه تجنب تناول الكحوليات ، والكافيين، وذلك حتى يستفيد بشكل كامل من المدة التي سينامها، بالإضافة إلى اختيار المكان المناسب للنوم، ليكون أكثر راحة.
النائم الموهوب النائم الروتيني
هو النائم الذي يسعى للكمال في كل شيء، حيث إنه يكون صارماً في كل شيء يحيطه أثناء نومه، وعادة ما يخشون من قضاء ليلة نوم سيئ ، فإنهم يشعرون بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من النوم، ويمكن لقلقهم بشأن النوم أن يبقيهم مستيقظين، وللحصول على نوم هادئ لتلك اللغة، يفضل ممارسة رياضة التأمل قبل النوم، وعدم وضع روتين يومي ثابت للنوم، حتى لا يزداد قلقك، وتستطيع التأقلم في أي مكان وظرف.
النائم الروتيني النائم الذي يسخن باستمرار
غالبا ما يستيقظ الشخص غارقا في العرق ويجد صعوبة في النوم أو البقاء نائما نتيجة لارتفاع درجة حرارته، كثيرا ما نرى هذا النمط النائم لدى النساء في فترة انقطاع الطمث أو يعانين من الهبات الساخنة، أفضل وضعية نوما هو الحصول على غرفة نوم أكثر برودة وملابس ماصة للعرق. النائم المضطرب
هو النائم الذي يوصف بأنه "نومه خفيف" فعادة ما لا يستطيع التعمق في النوم، ويستيقظون وهم يشعرون بالإرهاق وكأنهم لم يحصلوا على فوائد النوم الكامل ليلا، وللحصول على نوم هادئ عليك خلق روتين يومين ولا يوجد به أي ضوضاء، سوى صوت المنبه الذي يساعده في الاستيقاظ في الميعاد المراد، مع ضرورة تجنب أخذ قيلولة خلال النهار.
النائم المضطرب
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