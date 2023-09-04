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سمعت عن لغات النوم؟ تعرف عليها وتعلم كيف تحصل على الراحة أثناء نومك

9/4/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) لكل شخص طريقة مختلفة في النوم، فهناك من ينام فور وصوله للسرير وهناك من يبقى على السرير لفترة طويلة حتى الدخول في النوم، وذلك إلى جانبه وضعية كل الشخص في النوم ، سواء مفرودا على ظهره، أو على جانبيه، أوى على هيئة قوس، وعلى الرغم من كل تلك الأنواع إلا أن هناك طريقة جديدة وشاملة لتصنيف ميول النوم المختلفة التي يمكن أن تساعدك أيضا على تعلم كيفية النوم بجودة أعلى، وهي لغات النوم، وهذا ما يستعرضه اليوم السابع.

وفقاً لما نشره موقع "wellandgood" فقد تم تصنيف لغات النوم إلى خمس لغات وذلك بناء على العقبات التي يواجهونها للحصول على راحة جيدة أثناء الليل، والتي كانت على النحو التالي النائم "القلق"، "الموهوب"، "الروتيني المثالي"، "المنفعل"، والنائم "الخفيف كالريشة"، وإليك معنى كل لغة وطريقة الاستفادة منها.

نوم القلق

هو النائم الذي دائما تشغله أفكاره، ويبقى قلق طوال الليل مستيقظاً، وباله مشغول بكثير من الأفكار التي تبدأ بدأ دائما بكلمات "ماذا لو" و "يجب أن أفعل" "وماذا أقول"، وقد يحاول هذا الشخص طوال الليل في إيقاف دماغه من أجل النوم، إلا أنه لا يستطيع، ولا ينام إلا بعد تعب شديد، وهذا الشخص عليه أن يقوم بعدة خطوات للدخول في النوم، وهي الحفاظ على غرفة هادئة ومظلمة، وذات جو شبه بارد ومريح، ولا مانع من استخدام بعض الروائح المعطرة مثل اللافندر لتساعده في الاسترخاء.


قلق النوم النائم الموهوب

هو طريقة الشخص الذي يستطيع النوم في أي مكان وفي أي وقت، وغالبا ما يفتخر "النائمون الموهوبون" بقدرتهم على النوم بسهولة في أي موقف، حيث يدخلون إلى السرير مباشرة ويغفون على الفور تقريبا، وصاحب تلك اللغة عليه تجنب تناول الكحوليات ، والكافيين، وذلك حتى يستفيد بشكل كامل من المدة التي سينامها، بالإضافة إلى اختيار المكان المناسب للنوم، ليكون أكثر راحة.


النائم الموهوب النائم الروتيني

هو النائم الذي يسعى للكمال في كل شيء، حيث إنه يكون صارماً في كل شيء يحيطه أثناء نومه، وعادة ما يخشون من قضاء ليلة نوم سيئ ، فإنهم يشعرون بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من النوم، ويمكن لقلقهم بشأن النوم أن يبقيهم مستيقظين، وللحصول على نوم هادئ لتلك اللغة، يفضل ممارسة رياضة التأمل قبل النوم، وعدم وضع روتين يومي ثابت للنوم، حتى لا يزداد قلقك، وتستطيع التأقلم في أي مكان وظرف.


النائم الروتيني النائم الذي يسخن باستمرار

غالبا ما يستيقظ الشخص غارقا في العرق ويجد صعوبة في النوم أو البقاء نائما نتيجة لارتفاع درجة حرارته، كثيرا ما نرى هذا النمط النائم لدى النساء في فترة انقطاع الطمث أو يعانين من الهبات الساخنة، أفضل وضعية نوما هو الحصول على غرفة نوم أكثر برودة وملابس ماصة للعرق.

النائم المضطرب

هو النائم الذي يوصف بأنه "نومه خفيف" فعادة ما لا يستطيع التعمق في النوم، ويستيقظون وهم يشعرون بالإرهاق وكأنهم لم يحصلوا على فوائد النوم الكامل ليلا، وللحصول على نوم هادئ عليك خلق روتين يومين ولا يوجد به أي ضوضاء، سوى صوت المنبه الذي يساعده في الاستيقاظ في الميعاد المراد، مع ضرورة تجنب أخذ قيلولة خلال النهار.


النائم المضطرب



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