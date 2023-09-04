



لا يفكر أصحاب برج السرطان في الشيء قبل تقديمه للآخرين، ولا يهمه من سيستفاد به، وذلك لأنه يسعى دائما لأن يساعد الجميع، ويقدم لهم الخدمات المناسبة كلما استطاع، وذلك حتى يشعر الجميع بالراحة والسعادة.



ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









قد تمر الفترة المقبلة بالمزيد من التقلبات العاطفية التي قد تختبر صبرك، قد يتذبذب تركيزك بينما يكافح عقلك وعواطفك للبقاء على نفس الصفحة، قد يكون لديك القوة والمثابرة للمضي قدما التي تجعلك لا تستسلم بسهولة.









ومن مشاهير برج العقرب الفنانة جوليا روبرتس، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم ‏السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب، على الصعيد الصحي والمهني ‏والعاطفي. ‏













ومن مشاهير برج الجوزاء النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.













مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أنه عاطفى لأقصى درجة وينجرف لمشاعره وأحساسه بشكل كبير، ويتعامل بشكل غير واقعى مع كل من حوله.

مولود برج الحوت يتمتع بأن له خيال خصب ويتمتع بجاذبية عالية، تجعله يكتسب الأصدقاء بسهولة دون مجهود منه، ويمتلك قلب طيب كبير لا يفكر بصغائر الأمور.





ومن مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







لا تفكر بالأمور السلبية من حولك، وأقترب من الأشخاص الإيجابين، مع الحذر من إنفاق المال الذى لديك، حتى تشعر بالأستقرار المادى والمالى.

لا تتجادل مع شريك الحياة على أقل شئ، وتجاوز عن سوء الفهم الذى قد يحدث بينكما، حتى تكون قادر على العيش معه حياة سعيدة طوال الوقت.





لا تسهر لوقت متأخر من الليل، ونام مبكرا لتكون قادر على الاستيقاظ مبكرا، وتناول الطعام المتوازن، مع ممارسة رياضة خفيفة كل يوم.





الوقت مناسب تمامًا للاستمتاع ببعض المرح مع الأصدقاء.

اخرج لحفلة أو أمسية مليئة بالمرح ومن المرجح أن تصبح أنت روح هذه الاحتفالات.

وفي سياق ذلك، ستلتقي بشخص سيستمتع بنفس الأشياء التي تستمتع بها وسيدرك أيضًا إمكاناتك.



مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أنه قادر على تحقيق أهدافه مهما كانت، ويعرف عنه حبه للمناصب العالية والقيادية، ولا يحب أن يسمع رأى عكس رأيه أو ينتقده شخص.







مولود برج الأسد يتمتع بالجود والكرم على من حوله، ولديه إخلاص بشكل كبير، ويعشق القراءة والمعلومات الجديدة ليكون لديه علم بالأمور المتغيرة من حوله.



ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







حاول أن تعالج ترددك بشكل كبير، ولا تسمح للآخرين أن يسيطروا على مشاعرك، فأنت صاحب القرار في حياتك فعليك أن تأخذ قرار سريع بعد دراسته بشكل جيد.

لا تخاف من مواجهة مشاعرك وتحدث مع شريك الحياة المستقبلي بكل صراحة، وتحدث عن مشاعرك الرومانسية التي تشعر بها تجاهه، ستجده يشعر بالمزيد من السعادة.

حاول أن تمارس رياضة الركض كل يوم في الصباح الباكر لتشعر بالنشاط والحيوية مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الصحية.

أنت لديك أفكار جديدة، مما يجعلك قادر على إعطاء مقترحات غير عادية، مع مساعدة من يحتاجك بكل تواضع وود، لتحصل على أحترام من حولك من الناس.





مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه ناجح في حياته المهنية بشكل كبير، ولديه العزيمة القوية والأرادة على تحقيق كل أهدافه التي يريدها في أي وقت مهما كانت التحديات من حوله.







مولود برج الثور يتمتع بأنه شخصية هادئة ويملك ذكاء عالى، ولديه القدرة على التفكير بطريقة منطقية منظمة، ومن السهل الأعتماد عليه في أي موقف دون لحظة تردد.





ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







قد تشعر بالكثير من الإنزعاج في عملك، ركز في عملك كما ينبغى، وأحرص على التطوير من قدراتك ومهاراتك لتصل لمكانة أفضل ونجاح تتمناه.





حاول أن تحتوى شريك الحياة ولا تقلق من التحدث معه عن أمور عملك ستجده يدعمك ويعطيك المشورة التي تحتاجها، مع الجلوس معه تعويضاً عن إنشغالك الكثير.

حاول أن تهتم بصحتك وأشرب الماء بكثرة خلال ساعات النهار، ولا تتعرض لأشعة الشمس وقت طويل، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على العناصر المفيدة.





أنت تملك لباقة كبيرة، مما يجعلك قادر على دخول قلوب الناس بسرعة، مع محاولة الحفاظ على الفرص التي تجدها أمامك في طريقك، لتحصل على مكاسب مالية كبيرة تريدها.





مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه صادق في تعامله مع الناس من حوله، وجاهز لمد يد للمساعدة في أي وقت، ولديه القدرة الكبيرة على التأقلم مع كل الظروف الجيدة بمهارة





مولود برج الدلو يتمتع بأن لديه القدرة على تحليل الأمور التي حوله، ويفكر بعقلانية شديدة ومنطق في المعطيات التي لديه، وذكى بدرجة كبيرة ويعشق الأبتكارت.





ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







حاول أن تتعرف على الناس من حولك، وأكتسب أصدقاء جدد، فقد ينفعك ذلك في عملك من خلال العلاقات الكثيرة، لتفتح لك أبواب من الشهرة والنجاح لم تكن تتوقعها.





لا تغضب من شريك الحياة، مهما قال لك، وأحتويه، ولا تجعل أي شخص أن يتدخل في الخلاف بينكما، حتى لا تكبر المسألة وتصبح مشكلة كبيرة، بلا أي داعى، فتجاوز عن الأمر.





حاول أن تتناول وجبة الإفطار قبل النزول من المنزل، مع ممارسة رياضة المشى، ولا تقترب من طعام الشارع الدسم الذى قد يزيد من وزنك بشكل لا يصدق.





أمضى فى طريقك ولا تتردد من المواجهة، فكل شيء محسوم، وحاول أن تضع خطة قصيرة الآجل لتحقيق أحلامك، لتشعر بالرضا عن نفسك، مع إستشارة أهل الثقة.















يمتاز مولود

برج الميزان

بعدد كبير من المميزات الإيجابية فهو صاحب ملامح جذابة جيد الفهم متعاون يجيد المشاركة مع الأخرين، محب للسفر والموضة

يتصف برج مولود الميزان

بالأناقة والشياكة وفن اختيار الروائح الجاذبة، يمكن

الأخذ بكلامه في العديد من الجلسات نظرًا لأنه مفكر جيد صاحب قرار







ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبي ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي











يمكن

أن يشهد العمل تغيرات هائلة خلال الفترات المقبلة، لذا كن مستمر في العطاء والدعم نحو تحقيق أهدافك

بشكل سريع يساعدك في تحقيق النجاحات.

حاول أن تبتعد عن التأثير

الخارجية التي تتسبب في حدوث مشكلات بينك وبين شريك حياتك في الفترات المقبلة ، ويفضل ألا يكون هناك تدخلات خارجية

ابتعد عن تناول الأكلات الدسمة التي تتسبب في زيادة الوزن

والدهون الضارة، لكن مارس التمارين الرياضية وتناول أطعمة منزلية مفيدة تساعد في بناء جسمك بشكل صحيح

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أنه خلال الفترات أن يكون هناك تغيرات إيجابية تساعد في بناء العلاقات الشخصية مع الأخرين.











يتسم مولود

برج القوس

بالعديد من المميزات فهو شخصية اجتماعية ومرحة كوميدية

رومانسية ذكية،أيضًا يتسم

بصفات كثيرة محب للسفر،

عاشق لممارسة

الرياضة،

ولا سيما الجري.

يتصف مولود برج القوس بحب المغامرة والتجربة، والسفر

والتنقلات،

أيضًا يمتلك مهارة التكيف مع الأوضاع المتغيرة والتعايش تحت أي

ظرف،

يمكنه

التعامل مع كل الشخصيات،

محب للحياة بشكل كبير جدًا.

ومن مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.















من الضروري أن تقوم بمراجعة جميع استثماراتك القديمة وإجراء التغييرات التي تراها مناسبة.

وهذا يمكن أن يزيد بشكل كبير من أرباحك المحتملة.

اليوم مربح للغاية ويجب ألا تضيع هذه الفرصة.



الأيام المقبلة يشهد مولود برج القوس حظ هائل من العاطفة وتحسن في العلاقة بشكل جيد يجعله يتمتع مع شريك حياته بالحب والرومانسية خلال الفترات المقبلة

تناول المياه بكميات هائلة وابتعد عن تناول المشروبات الغازية

للحفاظ على جسمك وتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم بالابتعاد عن تناول الفاكهة المالحة التي تتسبب في زيادة الوزن.



يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس اليوم، يمكن أن يرزق بطفل جديد في عائلته لذا هو بحاجة

للاستعدادات المالية والنفسية لاستقبال المولود في حب وفرح

.











يعرف عن مولود

برج العذراء

أنه شخص عملي قادر على تقديم المساعدات يجيد التعامل مع جميع الشخصيات، قادر على حل المشكلات بسهولة ويسر، منظم محب للدعم وتقديم المساعدات.





مواليد برج العذراء

يتمتعون بروح المغامرة والشجاعة، ويحبون استكشاف العالم وتجربة أشياء جديدة. قد يظهرون دافعًا قويًا للتغيير والتجديد، وقد يكونون قادرين على تحفيز وتحفيز الآخرين بطاقتهم الإيجابية وروحهم الحماسية.



ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

"اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء

على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







مولود برج العذراء شخصية منظمة جيدًا

الاستماع يهتم بالتفاصيل، لذا حاول أن تأخذ أكبر قدر من المعلومات التي تساعدك على نجاح المشروع الخاص بك في الفترات المقبلة .





يمكن للالتزامات المهنية أن تأكل معظم وقتك الآن.

تأكد من توصيل مشاعرك لشريك حياتك وتشرح له موقفك وستجده أكثر تفهمًا مما كنت تعتقد.

حاول أن تحافظ على ممارسة الرياضة أو التأمل أو قضاء الوقت في الطبيعة للاستمتاع بالهواء الجيد، وحافظ على أن

يكون هناك حدود للتعامل مع الأخرين

لتجنب العصبية والضغط

ستساعدك نظرتك الإيجابية على اتخاذ إجراءات إيجابية في المواقف المختلفة.

وهذا سوف يوفر لك فوائد طويلة المدى.

إذا حاول أحد الدخول في مشادات معك فلا تفقد أعصابك وقدم وجهة نظرك بحزم.







يتصف مولود

برج الجدي

بعدد من الصفات التي تجعله شخص مميز وقادر على اثبات ذاته، أيضًا هو من أكثر الشخصيات العاشقة لممارسة التمارين الرياضية، محب للحياة













































يمتاز مولود برج الجدي بالعديد من الصفات الإيجابية فهو شخص عاشق للطموح والاجتهاد والنشاط مشارك فعال في الخير، متعاون محب لبناء العلاقات.



ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي









استمر في عملك الجاد وتفانيك

لكي تحصد ثمارك خلال الفترات المقبلة وستحصل على النجاحات المستمرة لكن حافظ على

البقاء

منظمًا مع مراعاة الحفاظ على التركيز





بالرغم من تراجع علاقاتك العاطفية خلال الفترات السابقة لكن اليوم هو الأفضل والمثالي للتركيز على علاقاتك الرومانسية، سواء كنت عازبًا أو متزوج، لكن خذ وقت كافي للتفكير .

حاول أن تأخذ وقت من الراحة من الأعمال الشاقة ولكن مارس بعض النشاطات التي تساعدك على التخلص من التوتر، والقلق ،ابتعد عن السهر لفترات طويلة.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدي ، تقدمًا وازدهار وتحقيق بعض الأهداف المهنية التي تساعده في الحصول على مكاسب مفاجئة تساعد في شعوره بالسعادة خلال الفترات

المقبلة





مواليد برج الحمل يتمتعون بصفات قوية وديناميكية. إنهم طموحون ومليئون بالحماس، ويتمتعون بشخصية قوية وقدرة على اتخاذ القرارات السريعة. يمتلكون طاقة وحيوية فائقة وروح قيادية، ويحبون تحدي الصعاب وتحقيق النجاح. قد يكونون جريئين ومبادرين، ويتمتعون بشغف لا يعد ولا يحصى في تحقيق أهدافهم.





لدى مواليد برج الحمل جانب غير صبور، وقد يصبحون سريعي الغضب أحيانًا. قد يكونون عاطفيين ومتسرعين في اتخاذ القرارات، وقد يحتاجون إلى توازن بين العاطفة والعقل لتحقيق النجاح الدائم.

ومن مشاهير

برج الحمل

الفنانة منال سلامة، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









سيجدون أنفسهم يتوقون إلى الاستقلال وتحقيق الذات، الفترة المقبلة ولكن يجب أن يظلوا صبورين وراسخين لتجنب الاندفاع، إنه الوقت المناسب لتوجيه قوتهم الداخلية وشق طريقهم نحو النجاح.

