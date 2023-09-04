يعد الصبار من المكونات الغنية بالبروتينات التي تعمل على إصلاح الخلايا التالفة الموجودة في فروة وتعديل خصلة الشعر، ويساعد على ترطيب الشعر بشكل جيد، ولاستخدامه في فرد وترطيب الشعر تحتاجي إلى:



ملعقة كبيرة من

جل الصبار

2 ملعقة كبيرة ماء

اخلطي جل الصبار مع الماء وقومي بالتقليب الجيد،

ثم قومي بوضع السائل في زجاجة ورجيها جيدًا.

وقومي بالرش على

شعرك بمحلول الصبار بعد غسله وتجفيفه ويستخدم من 3 لـ 4 مرات في الأسبوع.



يعمل زيت الزيتون وزيت جوز الهند على تعزيز نمو الشعر تقويته أيضًا من أفضل العلاجات

المعالجة للحكة والقشرة بالإضافة إلى

زيت جوز الهند مرطب قوي يعملوا على إصلاح الشعر التالف.



ولاستخدامهما قومي بتسخين الزيوت ثم قومي بالتدليك لفروة الرأس

لمدة 15 دقيقة، ثم ضعي منشفة ساخنة واتركيه على الشعر لمدة 40 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر

بشامبو خالي من

الكبريت، ويفضل استخدامه مرتين بالأسبوع.

كوب رائب

كوب من مسحوق الأملا

قومي بدمج المكونين حتى تحصلي على خليط ناعم.

ضعي هذه المكونات على فروة رأسك وشعرك

ثم

اتركي القناع لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف خالي من الكبريتات.

أنهي بالبلسم ويفضل

استخدامه مرتين في الأسبوع.

1 بيضة كاملة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عسل

قومي بخلط المكونات معاً للحصول على خليط.

ثم ضعي هذا الخليط على فروة رأسك وشعرك انتظر ي لمدة 30 دقيقة

ثم قومي بتغطية شعرك بغطاء ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو