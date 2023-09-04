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وصفات طبيعية لتنعيم الشعر.. احصلى على شعر حرير وناعم فى أقل وقت

9/4/2023 11:33:07 PM
(MENAFN- Youm7) يُعتبر استخدام الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر خيارًا شائعًا وفعالًا، حيث تُعد الوصفات الطبيعية خيارًا آمنًا وخاليًا من المواد الكيميائية الضارة التي قد تتواجد في بعض المنتجات التجارية، ومع ذلك يجب أن يتم اختبار الوصفات الطبيعية على جزء صغير من الشعر قبل الاستخدام الكامل للتأكد من عدم وجود أي تفاعلات سلبية.

وفي التقرير التالي من موقع stylecraze نستعرض عددا من الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر:


الحصول على شعر ناعم حرير وصفة الصبار لفرد وترطيب الشعر

يعد الصبار من المكونات الغنية بالبروتينات التي تعمل على إصلاح الخلايا التالفة الموجودة في فروة وتعديل خصلة الشعر، ويساعد على ترطيب الشعر بشكل جيد، ولاستخدامه في فرد وترطيب الشعر تحتاجي إلى:

ملعقة كبيرة من
جل الصبار

2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة تحضير الصبار والماء للشعر

اخلطي جل الصبار مع الماء وقومي بالتقليب الجيد،
ثم قومي بوضع السائل في زجاجة ورجيها جيدًا.

وقومي بالرش على
شعرك بمحلول الصبار بعد غسله وتجفيفه ويستخدم من 3 لـ 4 مرات في الأسبوع.

وصفة زيت جوز الهند وزيت الزيتون


يعمل زيت الزيتون وزيت جوز الهند على تعزيز نمو الشعر تقويته أيضًا من أفضل العلاجات
المعالجة للحكة والقشرة بالإضافة إلى
زيت جوز الهند مرطب قوي يعملوا على إصلاح الشعر التالف.

ولاستخدامهما قومي بتسخين الزيوت ثم قومي بالتدليك لفروة الرأس
لمدة 15 دقيقة، ثم ضعي منشفة ساخنة واتركيه على الشعر لمدة 40 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر
بشامبو خالي من
الكبريت، ويفضل استخدامه مرتين بالأسبوع.

اللبن الرائب للشعر

كوب رائب

كوب من مسحوق الأملا

طريقة تحضير

قومي بدمج المكونين حتى تحصلي على خليط ناعم.

ضعي هذه المكونات على فروة رأسك وشعرك

ثم
اتركي القناع لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف خالي من الكبريتات.

أنهي بالبلسم ويفضل
استخدامه مرتين في الأسبوع.

وصفة البيض لفرد الشعر

1 بيضة كاملة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عسل

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات معاً للحصول على خليط.

ثم ضعي هذا الخليط على فروة رأسك وشعرك انتظر ي لمدة 30 دقيقة

ثم قومي بتغطية شعرك بغطاء ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو


فرد الشعر
تدليك الشعر

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