وصفات طبيعية لتنعيم الشعر.. احصلى على شعر حرير وناعم فى أقل وقت
التاريخ
9/4/2023 11:33:07 PM
(MENAFN- Youm7) يُعتبر استخدام الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر خيارًا شائعًا وفعالًا، حيث تُعد الوصفات الطبيعية خيارًا آمنًا وخاليًا من المواد الكيميائية الضارة التي قد تتواجد في بعض المنتجات التجارية، ومع ذلك يجب أن يتم اختبار الوصفات الطبيعية على جزء صغير من الشعر قبل الاستخدام الكامل للتأكد من عدم وجود أي تفاعلات سلبية. وفي التقرير التالي من موقع stylecraze نستعرض عددا من الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر:
الحصول على شعر ناعم حرير وصفة الصبار لفرد وترطيب الشعر
يعد الصبار من المكونات الغنية بالبروتينات التي تعمل على إصلاح الخلايا التالفة الموجودة في فروة وتعديل خصلة الشعر، ويساعد على ترطيب الشعر بشكل جيد، ولاستخدامه في فرد وترطيب الشعر تحتاجي إلى:
ملعقة كبيرة من
جل الصبار
2 ملعقة كبيرة ماء طريقة تحضير الصبار والماء للشعر
اخلطي جل الصبار مع الماء وقومي بالتقليب الجيد،
ثم قومي بوضع السائل في زجاجة ورجيها جيدًا.
وقومي بالرش على وصفة زيت جوز الهند وزيت الزيتون
شعرك بمحلول الصبار بعد غسله وتجفيفه ويستخدم من 3 لـ 4 مرات في الأسبوع.
يعمل زيت الزيتون وزيت جوز الهند على تعزيز نمو الشعر تقويته أيضًا من أفضل العلاجات
المعالجة للحكة والقشرة بالإضافة إلى
زيت جوز الهند مرطب قوي يعملوا على إصلاح الشعر التالف.
ولاستخدامهما قومي بتسخين الزيوت ثم قومي بالتدليك لفروة الرأس اللبن الرائب للشعر
لمدة 15 دقيقة، ثم ضعي منشفة ساخنة واتركيه على الشعر لمدة 40 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر
بشامبو خالي من
الكبريت، ويفضل استخدامه مرتين بالأسبوع.
كوب رائب
كوب من مسحوق الأملا طريقة تحضير
قومي بدمج المكونين حتى تحصلي على خليط ناعم.
ضعي هذه المكونات على فروة رأسك وشعرك
ثم
اتركي القناع لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
اغسلي شعرك بشامبو خفيف خالي من الكبريتات.
أنهي بالبلسم ويفضل وصفة البيض لفرد الشعر
استخدامه مرتين في الأسبوع.
1 بيضة كاملة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة عسل طريقة التحضير
قومي بخلط المكونات معاً للحصول على خليط.
ثم ضعي هذا الخليط على فروة رأسك وشعرك انتظر ي لمدة 30 دقيقة
ثم قومي بتغطية شعرك بغطاء ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو
فرد الشعر
تدليك الشعر
MENAFN04092023000132011024ID1107006434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.