قواعد مهمة للعناية بالبشرة خلال السفر.. الترطيب أساسي

قواعد مهمة للعناية بالبشرة خلال السفر.. الترطيب أساسي
التاريخ
9/4/2023 11:33:07 PM
(MENAFN- Youm7) من المعروف أنه خلال وقت السفر يكون الشخص مضغوطا ولا يكون لديه القدرة على العناية بالبشرة بشكل كافٍ، ما يؤثر على الجلد بشكل سلبى، سواء كان السفر بواسطة الطائرات أو القطارات، أو على الطريق، وقد يؤثر الهواء الجاف على البشرة ، ما يظهر بعض الخطوط الباهتة والدقيقة والتجاعيد، ويوجد طرق بسيطة يمكن أن تجعل البشرة صحية ومشرقة حتى أثناء السفر، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "everydayhealth". قواعد العناية بالبشرة خلال السفر الحفاظ على رطوبة الجسم من الداخل
من أفضل الأمورللعناية بالبشرة
الحفاظ على نسبة رطوبة الجسم من الداخل من خلال زيادة تناول الماء، بمقدار شرب 2 لتر يومياً، مما يجعل الجسم رطب، ولهذا يجب فور الأستيقاظ شرب الماء، خاصة في الأوقات التي سيتم السفر بها، وحتى أثناء السفر.
المحافظة على ترطيب الشفاه بإستخدام مرطب الشفاه
اثناء السفر
قد تجد الفتاة نفسها منشغلة خلال وقت السفر، عن أشياء هامة مثل ترطيب الشفاه، وخاصة عندما يكون وقت السفر طويل مما يجعل الشفاه تجف، من قلة الرطوبة ولهذا يمكن وضع فازلين على الشفاه لجعلها ناعمة ومرطبة بشكل كبير. وضع واقى الشمس في أيام السفر
عند السفر من الأفضل وضع كريم الحماية من أشعة الشمس في كل الأوقات ويفضل وضع كريم واقى من الشمس خفيف الوزن ومرطب، ويجب وضع كريم الحماية من الشمس قبل الخروج بساعتين.
إحضار المنتجات المعتادة
السفر
يجب عند السفر الألتزام بالروتين الخاص بالبشرة، والتي تشمل المنظف والمرطب، وواقى الشمس، من الأفضل الأحتفاظ بتلك المنتجات الخاصة بالبشرة في مكان بارد مظلم بعيد عن أي حرارة، ولهذا فأن أغلب الأمصال الخاصة بالبشرة تكون في زجاجات داكنة، مما يجعل الفتاة تستخدم تلك المنتجات كما تريد عند السفر، ويمكن وضعها في زجاجة صغيرة تناسب حقيبة السفر. منتجات العناية بالبشرة المناسبة
قد تتكاسل الفتاة عن حمل المرطبات والكريمات معها في حقيبة السفر، وتستخدم بدلا منها منتجات البشرة التي تكون في الفنادق أو المنتجع الذى تذهب له، ولكن من الأفضل عدم استخدام تلك المنتجات، لأن تلك المنتجات تحتوى على عطور ومواد حافظة قد تزيد من مشاكل البشرة، وخاصة إذا كانت البشرة حساسة، والأفضل أن تحمل الفتاة الشامبو والبلسم المغذى، لأن بعض المنتجات قادرة على جفاف فروة الرأس وقد تسبب الحكة والجفاف.
سفر
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