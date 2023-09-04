قواعد مهمة للعناية بالبشرة خلال السفر.. الترطيب أساسي

من أفضل الأمورللعناية بالبشرة

الحفاظ على نسبة رطوبة الجسم من الداخل من خلال زيادة تناول الماء، بمقدار شرب 2 لتر يومياً، مما يجعل الجسم رطب، ولهذا يجب فور الأستيقاظ شرب الماء، خاصة في الأوقات التي سيتم السفر بها، وحتى أثناء السفر.



اثناء السفر



قد تجد الفتاة نفسها منشغلة خلال وقت السفر، عن أشياء هامة مثل ترطيب الشفاه، وخاصة عندما يكون وقت السفر طويل مما يجعل الشفاه تجف، من قلة الرطوبة ولهذا يمكن وضع فازلين على الشفاه لجعلها ناعمة ومرطبة بشكل كبير.

عند السفر من الأفضل وضع كريم الحماية من أشعة الشمس في كل الأوقات ويفضل وضع كريم واقى من الشمس خفيف الوزن ومرطب، ويجب وضع كريم الحماية من الشمس قبل الخروج بساعتين.



السفر

يجب عند السفر الألتزام بالروتين الخاص بالبشرة، والتي تشمل المنظف والمرطب، وواقى الشمس، من الأفضل الأحتفاظ بتلك المنتجات الخاصة بالبشرة في مكان بارد مظلم بعيد عن أي حرارة، ولهذا فأن أغلب الأمصال الخاصة بالبشرة تكون في زجاجات داكنة، مما يجعل الفتاة تستخدم تلك المنتجات كما تريد عند السفر، ويمكن وضعها في زجاجة صغيرة تناسب حقيبة السفر.

قد تتكاسل الفتاة عن حمل المرطبات والكريمات معها في حقيبة السفر، وتستخدم بدلا منها منتجات البشرة التي تكون في الفنادق أو المنتجع الذى تذهب له، ولكن من الأفضل عدم استخدام تلك المنتجات، لأن تلك المنتجات تحتوى على عطور ومواد حافظة قد تزيد من مشاكل البشرة، وخاصة إذا كانت البشرة حساسة، والأفضل أن تحمل الفتاة الشامبو والبلسم المغذى، لأن بعض المنتجات قادرة على جفاف فروة الرأس وقد تسبب الحكة والجفاف.



