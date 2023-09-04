كيف تصنع معطر جو للمنزل ثابتا وبروائح عطرية مميزة؟ 6 خطوات سهلة
التاريخ
9/4/2023 11:33:07 PM
(MENAFN- Youm7) يفضل الكثيرون صنع معطر الجو
منزلي الصنع بدلاً من استخدام المعطرات التجارية، ويوفر صنع المعطرات الجوية المنزلية بأنفسهم العديد من الفوائد، فهو يسمح لهم بالتحكم في المكونات والروائح التي يستنشقونها في منازلهم، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر صنع المعطرات الجوية منزليًا بديلاً صديقًا للبيئة واقتصاديًا أيضًا، ويمكن استخدام مكونات طبيعية مثل الزيوت العطرية والماء والكحول في صنع المعطرات المنزلية، ويمكن تخصيص الروائح وفقًا للتفضيلات الشخصية.
ولصنع معطر الجو الخاص بك إليك الخطوات والأدوات المطلوبة وفقًا لموقع "truearth".
روائح منزلية المكونات الأساسية
- ماء مقطر
- كحول إيزوبروبيل
- زيت عطري من اختيارك مثل زيت اللافندر أو الياسمين أو البرتقال أدوات ومواد إضافية
- زجاجة رذاذ
- ماء وعاء ستيل المقاوم للحرارة
اصنع عطرك بنفسك الخطوات
1. في وعاء الستيل المقاوم للحرارة، اخلطي ربع كوب من الكحول مع ربع كوب من الماء المقطر. قومي بتسخين الخليط على نار خفيفة لمدة دقيقة واحدة لتعقيمه. اتركه يبرد تمامًا.
2. بعد أن يبرد أضيفي 10-20 قطرة من زيت العطر المفضل لديكِ. يمكنكِ تجربة تركيبات مختلفة من الزيوت العطرية للحصول على الرائحة المميزة التي ترغبين فيها.
3. إذا كنت ترغبي في تلوين المعطر، أضيفي بضع قطرات من الصبغة الغذائية وقومي بتقليبها جيدًا حتى تتوزع بالتساوي.
4. استخدمي قمعًا لسكب الخليط في زجاجة الرذاذ. وتأكدي من عدم ملء الزجاجة حتى الأعلى، حيث يجب أن يكون هناك مساحة فارغة للضغط الداخلي.
5. احكمي إغلاق غطاء الزجاجة
وقومي بهزها برفق لمزج المكونات.
6. يمكنك الآن استخدام المعطر الذي صنعته عن طريق رشه في الأماكن التي ترغب في تعطيرها، مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم.
زجاجة رذاذ
تذكري أن تقومي بإعادة هز الزجاجة قبل كل استخدام لضمان توزيع المكونات بالتساوي. يمكنك أيضًا تخصيص هذه الوصفة بتجربة مكونات إضافية مثل العشب الجاف أو القرنفل أو بتلات الورد المجففة لإضافة تأثيرات رائعة إلى المعطر.
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