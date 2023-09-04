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كيف تصنع معطر جو للمنزل ثابتا وبروائح عطرية مميزة؟ 6 خطوات سهلة

9/4/2023 11:33:07 PM
(MENAFN- Youm7) يفضل الكثيرون صنع معطر الجو
منزلي الصنع بدلاً من استخدام المعطرات التجارية، ويوفر صنع المعطرات الجوية المنزلية بأنفسهم العديد من الفوائد، فهو يسمح لهم بالتحكم في المكونات والروائح التي يستنشقونها في منازلهم، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر صنع المعطرات الجوية منزليًا بديلاً صديقًا للبيئة واقتصاديًا أيضًا، ويمكن استخدام مكونات طبيعية مثل الزيوت العطرية والماء والكحول في صنع المعطرات المنزلية، ويمكن تخصيص الروائح وفقًا للتفضيلات الشخصية.

ولصنع معطر الجو الخاص بك إليك الخطوات والأدوات المطلوبة وفقًا لموقع "truearth".



روائح منزلية المكونات الأساسية

- ماء مقطر

- كحول إيزوبروبيل

- زيت عطري من اختيارك مثل زيت اللافندر أو الياسمين أو البرتقال

أدوات ومواد إضافية

- زجاجة رذاذ

- ماء وعاء ستيل المقاوم للحرارة


اصنع عطرك بنفسك الخطوات

1. في وعاء الستيل المقاوم للحرارة، اخلطي ربع كوب من الكحول مع ربع كوب من الماء المقطر. قومي بتسخين الخليط على نار خفيفة لمدة دقيقة واحدة لتعقيمه. اتركه يبرد تمامًا.

2. بعد أن يبرد أضيفي 10-20 قطرة من زيت العطر المفضل لديكِ. يمكنكِ تجربة تركيبات مختلفة من الزيوت العطرية للحصول على الرائحة المميزة التي ترغبين فيها.

3. إذا كنت ترغبي في تلوين المعطر، أضيفي بضع قطرات من الصبغة الغذائية وقومي بتقليبها جيدًا حتى تتوزع بالتساوي.

4. استخدمي قمعًا لسكب الخليط في زجاجة الرذاذ. وتأكدي من عدم ملء الزجاجة حتى الأعلى، حيث يجب أن يكون هناك مساحة فارغة للضغط الداخلي.

5. احكمي إغلاق غطاء الزجاجة
وقومي بهزها برفق لمزج المكونات.

6. يمكنك الآن استخدام المعطر الذي صنعته عن طريق رشه في الأماكن التي ترغب في تعطيرها، مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم.


زجاجة رذاذ

تذكري أن تقومي بإعادة هز الزجاجة قبل كل استخدام لضمان توزيع المكونات بالتساوي. يمكنك أيضًا تخصيص هذه الوصفة بتجربة مكونات إضافية مثل العشب الجاف أو القرنفل أو بتلات الورد المجففة لإضافة تأثيرات رائعة إلى المعطر.


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