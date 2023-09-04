ولصنع معطر الجو الخاص بك إليك الخطوات والأدوات المطلوبة وفقًا لموقع "truearth".



- ماء مقطر

- كحول إيزوبروبيل

- زيت عطري من اختيارك مثل زيت اللافندر أو الياسمين أو البرتقال

- زجاجة رذاذ

- ماء وعاء ستيل المقاوم للحرارة

1. في وعاء الستيل المقاوم للحرارة، اخلطي ربع كوب من الكحول مع ربع كوب من الماء المقطر. قومي بتسخين الخليط على نار خفيفة لمدة دقيقة واحدة لتعقيمه. اتركه يبرد تمامًا.

2. بعد أن يبرد أضيفي 10-20 قطرة من زيت العطر المفضل لديكِ. يمكنكِ تجربة تركيبات مختلفة من الزيوت العطرية للحصول على الرائحة المميزة التي ترغبين فيها.

3. إذا كنت ترغبي في تلوين المعطر، أضيفي بضع قطرات من الصبغة الغذائية وقومي بتقليبها جيدًا حتى تتوزع بالتساوي.

4. استخدمي قمعًا لسكب الخليط في زجاجة الرذاذ. وتأكدي من عدم ملء الزجاجة حتى الأعلى، حيث يجب أن يكون هناك مساحة فارغة للضغط الداخلي.

5. احكمي إغلاق غطاء الزجاجة

وقومي بهزها برفق لمزج المكونات.

6. يمكنك الآن استخدام المعطر الذي صنعته عن طريق رشه في الأماكن التي ترغب في تعطيرها، مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم.

تذكري أن تقومي بإعادة هز الزجاجة قبل كل استخدام لضمان توزيع المكونات بالتساوي. يمكنك أيضًا تخصيص هذه الوصفة بتجربة مكونات إضافية مثل العشب الجاف أو القرنفل أو بتلات الورد المجففة لإضافة تأثيرات رائعة إلى المعطر.

