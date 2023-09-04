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ارتفاع طلب الدول الآسيوية على النفط ليصل إلى 31 مليون برميل يوميا

9/4/2023 11:33:03 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك أن طلب الدول الآسيوية على النفط شهد ارتفاعاً خلال الربع الثاني من عام 2023 بلغ نحو 590 ألف برميل/يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 31 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 2.1 مليون برميل/يوم مقارنة بنظيره المسجل خلال العام الماضي.



وأشار التقرير إلى ارتفاع الطلب الصيني، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأسيوي وقاطرة التعافي في السوق المذكورة، بنحو 330 ألف برميل/يوم أو بنسبة 2.1% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 16 مليون برميل/يوم خلال الربع الثاني من عام 2023.



وأضاف التقرير ،يأتي ذلك بدعم رئيسي من استمرار زخم الأنشطة التجارية والاجتماعية عقب رفع القيود المرتبطة بسياسة Zero Covid حيث ساهم ارتفاع حركة التنقل في تزايد الطلب على الغازولين، كما ارتفع الطلب على الديزل الذي يمثل نحو ثلث استهلاك الصين وسيتخدم في الصناعة وتزويد الشاحنات والمركبات التجارية بالوقود في قطاعي البناء والزراعة، وارتفع الطلب على وقود الطائرات في ظل تعافي قطاع السفر الجوي (لا سيما خلال عطلة عيد العمال)، وانتعش الطلب على المواد الأولية المستخدمة في قطاع البتروكيماويات. في حين تأثر الطلب الصيني سلباً بانكماش النشاط الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير 2020.







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