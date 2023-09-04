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تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية

9/4/2023 11:33:03 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار ، مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها، نستعرضها في السطور التالية..



. استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل سياحي (مطعم / كافيتريا) بصفة عرضية.

. استخراج ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

. إضافة نشاط ترفيهي أو خدمي ملحق بالمحل السياحي (مطعم / كافتيريا).

. تجديد ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

. استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

. تعديل بيانات ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

. إعادة فتح محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

. إيقاف مؤقت لنشاط محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

. التنازل عن ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

. إخطار بوفاة المُرخص له.

. استخراج ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

. تجديد ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

. نقل ترخيص مدير/ مشرف من محل سياحي (مطعم / كافيتريا) إلى محل أخر.

. طلب إلغاء ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).









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