تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية

تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية
التاريخ
9/4/2023 11:33:03 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار ، مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها، نستعرضها في السطور التالية..
. استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل سياحي (مطعم / كافيتريا) بصفة عرضية.
. استخراج ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
. إضافة نشاط ترفيهي أو خدمي ملحق بالمحل السياحي (مطعم / كافتيريا).
. تجديد ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
. استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
. تعديل بيانات ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
. إعادة فتح محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
. إيقاف مؤقت لنشاط محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
. التنازل عن ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
. إخطار بوفاة المُرخص له.
. استخراج ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
. تجديد ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
. نقل ترخيص مدير/ مشرف من محل سياحي (مطعم / كافيتريا) إلى محل أخر.
. طلب إلغاء ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
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