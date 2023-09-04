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شاهد أول صور للقطن قصير التيلة في شرق العوينات.. والحصاد أكتوبر المقبل

9/4/2023 11:33:02 PM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من الظروف المناخية الصعبة في مناطق شرق العوينات إلا أن زراعات القطن قصير التيلة على مساحة تصل لنحو 1000 فدان تحدت كل تلك الظروف ونبتت بشكل جيد جدا ؛بما يبشر بإنتاجية عالية لا تقل عن إنتاجية الموسم الماضى البالغة نحو 10 قنطار للفدان وهو ما توضحه الصور التي ينفرد بها اليوم السابع في هذا التقرير .




ومرت تجربة زراعة القطن بظروف مناخية
غير مواتية خلال موسم 2023
حيث ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق ليتجاوز 45 درجه خلال شهر يوليو وأغسطس ، وكذلك الرياح الساخنة بسرعات عالية فى نهاية شهر أغسطس على غير المتوقع فى منطقة جنوب الوادى بشرق العوينات.




من جانبها نجحت وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في مشروع زراعة 1000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، بعد التغلب على العواصف الجوية وارتفاع درجة الحرارة، والتي أثرت على بعض المساحات المواجهة للرياح وتمت إعادة زراعتها وتجديدها.





ووفق خطة الزراعة التى تمولها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عبر شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان، فإن التعامل مع زراعة القطن خلال التجربة تم بطريقة احترافية ومناسبة لنمو النباتات، تحت إشراف الخبير المصرى العالمى الدكتور سعيد عبد التواب، المتخصص في زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية، حيث يتم تنفيذ إجراء كافة التوصيات الزراعية اللازمة لزراعة القطن بالاراضى الجديدة ، حيث أن الزراعات بحالة جيدة ومبشرة بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وتوضح الصور التي ينفرد اليوم السابع بنشرها معدلات الانبات التامة والكاملة للزراعات من الاقطان القصيرة ، حيث من المنتظر بدء حصاد الاقطان قصيرة التيلة في أكتوبر المقبل .



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