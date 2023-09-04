ويمكن لهذه الصروح الواسعة متعددة المستويات أن تؤوي آلاف الأشخاص أسفل الأساسات التاريخية للقلعة، وهناك ما لا يقل عن 100 شخص آخرين مختبئين تحت السطح، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.



ويشار إلى أن الحفريات مستمرة في الموقع منذ تسع سنوات. ومن بين النتائج التي تم العثور عليها بقايا تحصينات على شكل أسوار المدينة، وأبراج المراقبة والدفاع، ومعمودية برونزية ترجع إلى العصر الروماني، ومذبح صخري مترامي الأطراف، وكنيسة تحت الأرض، وقناة مياه تمتد لعدة أميال على الأقل. لقد اكتشفوا أيضًا ختمًا من العصر الآشوري، وهو ختم رسمي محفور في الصخر يعود تاريخه إلى حوالي ثلاثة آلاف عام.

تتميز قلعة زرزيفان، والمعروفة أيضًا باسم قلعة ساماتشي في العصور القديمة، بتاريخ غني ومتعدد الأوجه، يعود تاريخه إلى العصر الآشوري القديم، أنشئت في الأصل كحامية حدودية للإمبراطورية الرومانية، ثم تطورت إلى مستوطنة عسكرية صاخبة خلال القرن الثالث الميلادي.

وبمرور الوقت، شهد هذا الموقع التاريخي تعاقب الثقافات والحكام، حيث وقع تحت سيطرة الجيوش الإسلامية، مما أضاف طبقات من الأهمية التاريخية إلى تراثه الدائم. يعود تاريخ القلعة بشكلها الحالي إلى العصر الروماني، وتحديداً الفترة ما بين القرنين الثالث والخامس الميلادي.



