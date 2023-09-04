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حفل لفرقة قصر الغورى ببيت السحيمى.. اليوم

9/4/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم
بيت السحيمي
بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الثلاثاء 5 سبتمبر حفل لفرقة قصر الغورى للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

تقدم الفرقة عددًا من الأغانى منها " اغدا ألقاك "، "يا دلالى عليه“، "صورة صورة "،"مراتى نسايه"،" انت مين"، "يا حضرة العمدة" و"هدية العيد".

جدير بالذكر، أن بيت السحيمى أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى هو بيت عربى ذو معمار شرقى متميز يقع فى حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمى بحى الجمالية فى قلب مدينة القاهرة.

يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلى والآخر بحرى، أنشأ القسم القبلى الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى سنة 1058هـ 1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبى على أحد جدران البيت، أما القسم البحرى فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبى سنة 1211هـ/1797م ودمجه فى القسم الأول وجعل منهما بيتًا واحدًا.

عرف المنزل باسم بيت السحيمى نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمى شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة فى حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.


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