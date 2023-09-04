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ثقافة الطفل يعلن عن ورشة فن كتابة السيناريو للسيناريست وليد كمال

9/4/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن إقامة ورشة تعليم "فن كتابة السيناريو"، وتهدف الورشة إلى تعريف الشباب والأطفال بفن كتابة السيناريو وتقنياته، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال، وتطوير مهارات الكتابة والتفكير الإبداعي لدى الأطفال والشباب، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الأفكار والقصص الشخصية.



يقدم الورشة السيناريست والكاتب وليد كمال، الذي يمتلك تجربة ثرية في هذا المجال وحصل على جوائز عديدة في الكتابة. وقدّم مسلسلات ناجحة لكبار النجوم منهم محمد هنيدي، وهند صبري، ودنيا سمير غانم، وأشرف عبد الباقي وأبطال مسرح مصر. كما قدم مسلسلات رسوم متحركة للأطفال بالتليفزيون المصري، ومسرحيات على مسارح الدولة مثل المسرح القومي للأطفال والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل. وقد فاز بالجائزة الأولى على مستوى الوطن العربي في الكتابة للطفل من جوائز هزاع بن زايد آل نهيان من الإمارات عام 2005 . كما شارك أيضًا في كتابة برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم".



وتستهدف الورشة الأطفال من سن (12 - 18) سنة، والشباب من سن (19 - 25) سنة، وذلك بمقر المركز بالهرم، وأون لاين، لمدة شهر بواقع 8 محاضرات مكثفة.



وهي ورشة نظرية وتطبيقية حيث يتم تعريف المشاركين بفن كتابة السيناريو بصفة عامة، ومراحله كفن له تكنيك يختلف عن كتابة القصة والرواية والمسرحية، وتعريفهم بطريقة كتابة السيناريو (الفرنسية والأمريكية)، مع شرح أنواع الأفلام "genre"، ويستتبعه تدريب عملي على مراحل كتابة السيناريو بدءًا من الفكرة والقصة والمعالجة الدرامية، والبداية والوسط والنهاية، والصراع والذروة، والخاتمة، وكيفية كتابة ملف الشخصيات والحوار، وتقسيم الفصول والمشاهد، واللقطات، والسيناريو والحوار، وتقسيم السيناريو إلى أجزاء رئيسية: المقدمة، النقطة المفصلية، الصعود، الذروة، والسقوط، الحل، الخاتمة، مع استعراض أهمية الدقائق الأولى في الفيلم 10 دقائق، واستخدام حيلة
"Hook" أو الحدث الخاطف، وتحليل أمثلة من أفلام مشهورة، وكتابة ملف الشخصيات وكيفية إنشاء شخصيات معقدة ومتعددة الأبعاد وتطويرها، وشرح مفهوم "Plot Points
أو الحبكة ودورها في تطور القصة، ومفهوم "Plot twist" أو الحبكة المضادة وأهميتها، وكيفية تطوير المشاهد الرئيسية والفرعية وتقنيات كتابتها، وشرح مهارة كتابة اللوج لاين "Log line"، وأهمية التتابع الدرامي وكيفية كتابته، وكتابة مقاطع سيناريو قصيرة، يتم الاشتراك عبر البريد الإلكتروني أو عبر رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على فيس بوك، أو يتم استقبال الطلبات يدوياً في مقر المركز بالهرم أ.أوجيني صبحي مدير إدارة حديقة الفنون.



جدير بالذكر أن المتدربين يتم منحهم شهادة في نهاية الورشة.







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