ثقافة الطفل يعلن عن ورشة فن كتابة السيناريو للسيناريست وليد كمال
التاريخ
9/4/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن إقامة ورشة تعليم "فن كتابة السيناريو"، وتهدف الورشة إلى تعريف الشباب والأطفال بفن كتابة السيناريو وتقنياته، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال، وتطوير مهارات الكتابة والتفكير الإبداعي لدى الأطفال والشباب، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الأفكار والقصص الشخصية.
يقدم الورشة السيناريست والكاتب وليد كمال، الذي يمتلك تجربة ثرية في هذا المجال وحصل على جوائز عديدة في الكتابة. وقدّم مسلسلات ناجحة لكبار النجوم منهم محمد هنيدي، وهند صبري، ودنيا سمير غانم، وأشرف عبد الباقي وأبطال مسرح مصر. كما قدم مسلسلات رسوم متحركة للأطفال بالتليفزيون المصري، ومسرحيات على مسارح الدولة مثل المسرح القومي للأطفال والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل. وقد فاز بالجائزة الأولى على مستوى الوطن العربي في الكتابة للطفل من جوائز هزاع بن زايد آل نهيان من الإمارات عام 2005 . كما شارك أيضًا في كتابة برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم".
وتستهدف الورشة الأطفال من سن (12 - 18) سنة، والشباب من سن (19 - 25) سنة، وذلك بمقر المركز بالهرم، وأون لاين، لمدة شهر بواقع 8 محاضرات مكثفة.
وهي ورشة نظرية وتطبيقية حيث يتم تعريف المشاركين بفن كتابة السيناريو بصفة عامة، ومراحله كفن له تكنيك يختلف عن كتابة القصة والرواية والمسرحية، وتعريفهم بطريقة كتابة السيناريو (الفرنسية والأمريكية)، مع شرح أنواع الأفلام "genre"، ويستتبعه تدريب عملي على مراحل كتابة السيناريو بدءًا من الفكرة والقصة والمعالجة الدرامية، والبداية والوسط والنهاية، والصراع والذروة، والخاتمة، وكيفية كتابة ملف الشخصيات والحوار، وتقسيم الفصول والمشاهد، واللقطات، والسيناريو والحوار، وتقسيم السيناريو إلى أجزاء رئيسية: المقدمة، النقطة المفصلية، الصعود، الذروة، والسقوط، الحل، الخاتمة، مع استعراض أهمية الدقائق الأولى في الفيلم 10 دقائق، واستخدام حيلة
"Hook" أو الحدث الخاطف، وتحليل أمثلة من أفلام مشهورة، وكتابة ملف الشخصيات وكيفية إنشاء شخصيات معقدة ومتعددة الأبعاد وتطويرها، وشرح مفهوم "Plot Points
أو الحبكة ودورها في تطور القصة، ومفهوم "Plot twist" أو الحبكة المضادة وأهميتها، وكيفية تطوير المشاهد الرئيسية والفرعية وتقنيات كتابتها، وشرح مهارة كتابة اللوج لاين "Log line"، وأهمية التتابع الدرامي وكيفية كتابته، وكتابة مقاطع سيناريو قصيرة، يتم الاشتراك عبر البريد الإلكتروني أو عبر رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على فيس بوك، أو يتم استقبال الطلبات يدوياً في مقر المركز بالهرم أ.أوجيني صبحي مدير إدارة حديقة الفنون.
جدير بالذكر أن المتدربين يتم منحهم شهادة في نهاية الورشة.
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