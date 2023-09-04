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فعاليات اليوم.. حفل فرقة الغوري ببيت السحيمي ومحمد محسن في محكى القلعة

9/4/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، وفى البيان التالى عدد من الفعاليات على مدار اليوم واماكن انعقادها



ينظم مختبر السرديات بـ مكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً ندوة لمناقشة المجموعة القصصية نهار الظباء للكاتبة الإماراتية فاطمة حمد المزروعي، يناقشها النقاد: سمية عبد الوهاب من الإسكندرية والدكتور صديق محمد جوهر كندا والدكتور محمد الحداد من الإسكندرية والدكتور هيثم الحاج علي من القاهرة، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يقيم قطاع الفنون التشكيلية، محاضرة وورشة حرفية بعنوان "تشكيل بالخط العربي"، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك بهدف التعرف على مبادئ وجماليات الحروفية وأنماط الخطوط العربية المتنوعة من خلال محاضرة في قاعة الندوات بالمركز للفئة العمرية من سن 15 سنة فما فوق، تبدأ الورشة من الساعة السادسة إلى التاسعة مساءً.



يقيم بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء حفل لفرقة قصر الغوري للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تقدم الفرقة عددًا من الأغاني منها "أغدًا ألقاك"، "يا دلالي عليه"، "صورة صورة "، "مراتي نسايه"، "أنت مين"، "يا حضرة العمدة" و"هدية العيد".



ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31، يقام 3 حفلات متتالية، ففي الثامنة مساء على مسرح المحكى تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة في المهرجان وتقدم بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من اعماله الخاصة، كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من اشهر الألحان الشرقية الخالدة.







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