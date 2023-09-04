فعاليات اليوم.. حفل فرقة الغوري ببيت السحيمي ومحمد محسن في محكى القلعة
التاريخ
9/4/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، وفى البيان التالى عدد من الفعاليات على مدار اليوم واماكن انعقادها
ينظم مختبر السرديات بـ مكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً ندوة لمناقشة المجموعة القصصية نهار الظباء للكاتبة الإماراتية فاطمة حمد المزروعي، يناقشها النقاد: سمية عبد الوهاب من الإسكندرية والدكتور صديق محمد جوهر كندا والدكتور محمد الحداد من الإسكندرية والدكتور هيثم الحاج علي من القاهرة، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.
يقيم قطاع الفنون التشكيلية، محاضرة وورشة حرفية بعنوان "تشكيل بالخط العربي"، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك بهدف التعرف على مبادئ وجماليات الحروفية وأنماط الخطوط العربية المتنوعة من خلال محاضرة في قاعة الندوات بالمركز للفئة العمرية من سن 15 سنة فما فوق، تبدأ الورشة من الساعة السادسة إلى التاسعة مساءً.
يقيم بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء حفل لفرقة قصر الغوري للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تقدم الفرقة عددًا من الأغاني منها "أغدًا ألقاك"، "يا دلالي عليه"، "صورة صورة "، "مراتي نسايه"، "أنت مين"، "يا حضرة العمدة" و"هدية العيد".
ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31، يقام 3 حفلات متتالية، ففي الثامنة مساء على مسرح المحكى تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة في المهرجان وتقدم بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من اعماله الخاصة، كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من اشهر الألحان الشرقية الخالدة.
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