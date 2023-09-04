المتحف الأمريكى الأفريقى مغلق لمدة شهرين لهذا السبب





وقال المتحف فى بيان له: "إننا نقوم بمسح وإصلاح الأضرار التى لحقت بمبننا، نعلم الآن أننا يجب أن نبقى مغلقين حتى شهر أكتوبر على الأقل". "تم تأجيل البرامج العامة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة لحين أشعار أخر.















ووفقا لما ذكره موقع ارت نيوز، أنه لم يتأثر أى متاحف رئيسية أخرى فى لوس أنجلوس بنفس القدر من شدة العاصفة الاستوائية هيلارى، التى ضربت كاليفورنيا فى 21 أغسطس الماضى، وبحسب بعض التقديرات، كانت هذه هى المرة الأولى التى تصل فيها عاصفة استوائية إلى اليابسة فى المنطقة منذ عام 1939.







وقال المتحدث باسم المتحف، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن أكثر الاضرار التى لحقت بالمتحف، هى تسرب المياه فى بعض مناطق المبنى، وهذا بالطبع يتطلب المزيد من إجراءات الصيانة لذا وجب الغلق.







جدير بالذكر، أنه فى خلال معظم العام الماضى، لم يكن المتحف مفتوحًا بالكامل للجمهور، وبدأ المتحف فى إغلاق صالات العرض الخاصة به فى أغسطس 2022 لإفساح المجال أمام مشروعات صيانة التى تتظامًا نظم جديدًا للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى إنشاء أسقفًا زجاجية مقاومة للعوامل الجوية.