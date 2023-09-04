Tuesday, 05 September 2023 03:07 GMT

المتحف الأمريكى الأفريقى مغلق لمدة شهرين لهذا السبب

9/4/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن
متحف

كاليفورنيا الأمريكى الأفريقى فى لوس أنجلوس، أن المتحف لا يمكن إعادة فتحه فى الوقت الحالى بسبب الأمطار الغزيرة التى ضربت المدينة فى وقت سابق من هذا الشهر.


وقال المتحف فى بيان له: "إننا نقوم بمسح وإصلاح الأضرار التى لحقت بمبننا، نعلم الآن أننا يجب أن نبقى مغلقين حتى شهر أكتوبر على الأقل". "تم تأجيل البرامج العامة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة لحين أشعار أخر.




المتحف الامريكى الافريقى



ووفقا لما ذكره موقع ارت نيوز، أنه لم يتأثر أى متاحف رئيسية أخرى فى لوس أنجلوس بنفس القدر من شدة العاصفة الاستوائية هيلارى، التى ضربت كاليفورنيا فى 21 أغسطس الماضى، وبحسب بعض التقديرات، كانت هذه هى المرة الأولى التى تصل فيها عاصفة استوائية إلى اليابسة فى المنطقة منذ عام 1939.



وقال المتحدث باسم المتحف، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن أكثر الاضرار التى لحقت بالمتحف، هى تسرب المياه فى بعض مناطق المبنى، وهذا بالطبع يتطلب المزيد من إجراءات الصيانة لذا وجب الغلق.



جدير بالذكر، أنه فى خلال معظم العام الماضى، لم يكن المتحف مفتوحًا بالكامل للجمهور، وبدأ المتحف فى إغلاق صالات العرض الخاصة به فى أغسطس 2022 لإفساح المجال أمام مشروعات صيانة التى تتظامًا نظم جديدًا للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى إنشاء أسقفًا زجاجية مقاومة للعوامل الجوية.


MENAFN04092023000132011024ID1107006422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث