المتحف الأمريكى الأفريقى مغلق لمدة شهرين لهذا السبب

المتحف الأمريكى الأفريقى مغلق لمدة شهرين لهذا السبب
التاريخ
9/4/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن
متحف
كاليفورنيا الأمريكى الأفريقى فى لوس أنجلوس، أن المتحف لا يمكن إعادة فتحه فى الوقت الحالى بسبب الأمطار الغزيرة التى ضربت المدينة فى وقت سابق من هذا الشهر.
وقال المتحف فى بيان له: "إننا نقوم بمسح وإصلاح الأضرار التى لحقت بمبننا، نعلم الآن أننا يجب أن نبقى مغلقين حتى شهر أكتوبر على الأقل". "تم تأجيل البرامج العامة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة لحين أشعار أخر.
المتحف الامريكى الافريقى
ووفقا لما ذكره موقع ارت نيوز، أنه لم يتأثر أى متاحف رئيسية أخرى فى لوس أنجلوس بنفس القدر من شدة العاصفة الاستوائية هيلارى، التى ضربت كاليفورنيا فى 21 أغسطس الماضى، وبحسب بعض التقديرات، كانت هذه هى المرة الأولى التى تصل فيها عاصفة استوائية إلى اليابسة فى المنطقة منذ عام 1939.
وقال المتحدث باسم المتحف، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن أكثر الاضرار التى لحقت بالمتحف، هى تسرب المياه فى بعض مناطق المبنى، وهذا بالطبع يتطلب المزيد من إجراءات الصيانة لذا وجب الغلق.
جدير بالذكر، أنه فى خلال معظم العام الماضى، لم يكن المتحف مفتوحًا بالكامل للجمهور، وبدأ المتحف فى إغلاق صالات العرض الخاصة به فى أغسطس 2022 لإفساح المجال أمام مشروعات صيانة التى تتظامًا نظم جديدًا للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى إنشاء أسقفًا زجاجية مقاومة للعوامل الجوية.
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