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تأكيد طرح نسخة من لعبة Final Fantasy Xvi لمستخدمى الكمبيوتر.. اعرف التفاصيل

9/4/2023 11:32:55 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن القائمين على تطوير لعبة Final Fantasy XVI يعملون الآن على تطوير نسخة لاجهزة الكمبيوتر المكتبية، وذلك بعد طرحها في 22 يونيو الماضي بشكل حصري لأجهزة PS5 .



وبحسب موقع Theverge الأمريكي، فقد أكد Naoki Yoshida منتج اللعبة وجود نسخة الحاسب الشخصي من اللعبة قيد التطوير، وقال Naoki Yoshida في تصريحاته أن فريقه يدرك تماما ما يطلبه مجتمع اللاعبين ورغباتهم لذلك، فإن وجود نسخة للكمبيوتر من اللعبة أمر مؤكد، وهي قيد التطوير بالفعل.



لكن حتى الآن لم تظهر أي معلومات حول موعد طرح هذه النسخة، إلا أن Yoshida كشف أيضا وجود توسعتين مدفوعتين للمحتوى القابل للتنزيل (DLC)، وقال يوشيدا في رسالة فيديو خلال الجلسة: "آمل أن أتمكن من إعطائك المزيد من المعلومات حول كل من المحتوى القابل للتنزيل (DLC) القادم وإصدار الكمبيوتر الشخصي قبل نهاية العام، لذا يرجى متابعة المتابعة".



أعلن Yoshida أيضًا أن التحديث المجاني متاح الآن للتنزيل والذي يضيف العديد من العناصر التجميلية الجديدة إلى اللعبة مثل أزياء الشخصيات وأشكال الأسلحة، إلى جانب بعض إصلاحات الأخطاء الطفيفة.











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