أبل تخطط لإطلاق آيفون 16 بعدسة Oled أكثر سطوعًا

وبحسب تقارير حديثة، فإن الشركة المصنعة لجهاز آيفون قد تخطط لإطلاق آيفون 16 العام المقبل بشاشة أكثر سطوعًا من خلال تطبيق تقنية MLA أو مجموعة العدسات المجهرية.

وتعد تقنية MLA أو مجموعة العدسات الدقيقة هى نوع من تقنيات الشاشات التى تقوم بإدخال عدسات مجهرية بين الزجاج وألواح OLED.

ومن بين فوائده إخراج شاشة أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ لأنه يقلل من النصوع المحصور بين الزجاج واللوحة، مما يوفر عرضًا أكثر فعالية وفى الوقت نفسه، يساعد هذا أيضًا على تقليل استهلاك الطاقة وبالتالى إطالة عمر البطارية على الأجهزة المثبتة عليها.

وعلى عكس أجهزة التلفاز والشاشات التى بدأت للتو فى عرض لوحات العرض المجهزة بـ MLA، نادرًا ما يتم رؤية هذه التقنية فى الأجهزة المحمولة، وفى حالة شركة آبل، يُقال إنها تفكر فى اعتماد مجموعة العدسات الدقيقة فى خط آيفون المستقبلى وفقًا للمنشور الكورى الجنوبى The Elec.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يعتمد القرار على كفاءة التصنيع المستهدفة للمكون الجديد، ومع ذلك إذا تم تحقيق تقنية OLED، فمن المرجح أن يكون iPhone 16 وiPhone 16 Pro

أول من يستفيد من ذلك.

بالإضافة إلى الشاشات الأكثر سطوعًا، يُشاع أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيصلان بمساحة عرض أكبر قليلًا.

وفقا لبعض تقارير، هاتف iPhone 16 Pro الأصغر حجمًا قد يحتوى على شاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما يتميز الطراز الأكبر والأكثر تميزًا بشاشة مقاس 6.9 بوصة، وعلى الرغم من التغيير، قد تحتفظ شركة آبل بأبعاد جهازى آيفون.