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تقرير: جهاز أبل Ipad Pro 2024 يحصل على لوحة مفاتيح جديدة

9/4/2023 11:32:55 PM
(MENAFN- Youm7) من المقرر أن تطلق شركة
أبل
تشكيلة iPhone 15 فى 12 سبتمبر، وقد يكون المنتج الكبير التالى من أبل بعد ذلك هو طراز iPad Pro الجديد، حيث من المتوقع أيضًا أن يكشف عملاق التكنولوجيا عن لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُعاد تصميمها والتى ستجعل جهاز iPad Pro يبدو أشبه بجهاز MacBook Pro.


ووفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، من المقرر أن تطلق أبل جهاز iPad Pro جديدًا فى عام 2024، ومن المرجح أن يأتى الجهاز اللوحى المشاع مزودًا بلوحة مفاتيح Magic Keyboard "مُجددة" ستجعل "iPad Pro يبدو أشبه بجهاز كمبيوتر محمول".


وكجزء من إعادة التصميم، ستستخدم العلبة العلوية، وهى المنطقة المحيطة بلوحة المفاتيح، الألومنيوم الذى يطابق أجهزة كمبيوتر Mac المحمولة الحديثة، كما يدعى جورمان، ومن المتوقع أيضًا أن يؤدى هذا التغيير إلى جعل لوحة المفاتيح أكثر ثباتًا مقارنة بالطرز السابقة.


وعلاوة على ذلك، فإن لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة هذه ستجعل المجموعة بأكملها أقرب إلى جمالية MacBook، وسوف يستخدم الغلاف الخارجى للوحة المفاتيح Magic Keyboard نفس مادة النموذج الحالي/ تمامًا مثل طرازات iPhone 15، من المتوقع أيضًا أن تصل لوحة المفاتيح Magic Keyboard المشاع عنها مع منفذ شحن USB-C.


حدث إطلاق Apple القادم: ما يمكن توقعه

من المقرر أن تطلق شركة Apple أحدث تشكيلة iPhone فى 12 سبتمبر، وستتضمن التشكيلة القادمة أربعة هواتف ذكية جديدة – iPhone 15 وiPhone 15 PوiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.


ومن المتوقع أن يصل طراز iPhone 15 Pro Max مزودًا بكاميرا المنظار. وفى الوقت نفسه، من المرجح أن تتبنى جميع طرز iPhone 15 منافذ شحن من النوع C لأول مرة، كما وعدت الشركة أيضًا بوظائف واتصالات محسنة من الطرز القادمة.


بصرف النظر عن هذا، من المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة عن طرازين جديدين من Apple Watch – Apple Watch Urtla الجديدة وApple Watch Series 9، وعلاوة على ذلك، يشاع أيضًا أن الشركة ستطلق سماعات AirPods جديدة مع شحن USB-C.


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