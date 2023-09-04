أبل تصدر جوارب جديدة لهواتف Iphone 15 بـ10 ألوان

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المنتظر أن يتم إطلاق سلسلة هواتف iPhone 15

هذا الشهر، وتشير التقارير الجديدة إلى أن الشركة ستطلق خطًا جديدًا من حافظات“FineWoven” مع الهواتف الجديدة، ويقال أن الحافظات ستحل محل الحافظات الجلدية وستتوافق مع سوار Apple Watch المغناطيسى الجديد.













ومن المتوقع أن تحتوى الحافظات على حواف مغلفة بالمطاط أغمق قليلًا من لون الجزء الخلفى "المنسوج"، كما يظهر فى العديد من الصور المسربة التى تم تداولها عبر الإنترنت، وبحسب التسريب، فإن“FineWoven” هو الاسم الذى ستطلقه

شركة Apple

على موادها الجديدة، وفقًا لموقع gizmochina.

وقال Kosutami فى وقت سابق أنه من المرجح أن تطلق شركة Apple حزامًا جديدًا من القماش المنسوج بإبزيم مغناطيسى إلى جانب Watch Series 9، ويقول الآن أن السوار سيكون مصنوعًا من نفس مادة الخط الجديد من حافظات

iPhone

المتميزة.

فى وقت سابق من هذا الشهر، كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة Apple كانت تخطط للتوقف عن استخدام الحافظات الجلدية لسلسلة iPhone 15، حيث اقترحت بعض المصادر أيضًا أن الشركة قد تستخدم بديلًا للجلد بمظهر القماش المنسوج، وهذا الآن مدعوم بادعاءات كوسوتامي.