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أبل تتخوف من غضب مستخدميها قبل طرح أيفون 15 بأيام بسبب منفذ Usb-C

9/4/2023 11:32:54 PM
(MENAFN- Youm7) بعد سنوات من الجدل ضد سعى الاتحاد الأوروبى لوجود منفذ شحن هاتف مشترك، ستقوم شركة أبل أخيرًا بالتحول إلى USB-C
هذا العام، حيث يتوقع مارك جورمان من بلومبرج أن حدث 12 سبتمبر سيتم الإعلان خلاله عن التحول إلى USB-C، مع التركيز على الفوائد التى يجلبها هذا للمستهلكين.

ويبدو أن المسؤولين التنفيذيين فى شركة
Apple
قلقون بشأن رد فعل عنيف من المستخدمين مثلما حدث عندما قدموا منفذ
Lightning
لأول مرة (وأزالوا الموصل المكون من 30 سنًا والذى كان موجودًا فى كل مكان فى العديد من الملحقات)، وفقًا لموقع
gsmarena.

وستقوم شركة
Apple
بتضمين كابلات
USB-C
مع أجهزة
iPhone
الجديدة، لكنها لم تقم بتضمين شاحن فى حزمة البيع بالتجزئة بدءًا من
iPhone 12، وكان الجيل الأخير الذى تم تضمين شاحن فيه هو 11 وكان هذا الشاحن عبارة عن طاقة
USB-A
(نفس الأجيال السابقة).

وأفاد جورمان أيضًا أن أبل تبحث فى الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد لتسريع عملية تصنيع حاويات الأجهزة، إلى جانب كونه أسرع، سيكون هذا أيضًا أكثر استدامة لأنه يهدر مواد أقل.

من المحتمل أن تكون
Apple Watch Series 9
أول منتج يستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد وسيتم طباعة علبها من الفولاذ المقاوم للصدأ، إذا سارت الأمور بشكل جيد، فستنتقل شركة
Apple
بعد ذلك إلى استخدام التيتانيوم لساعة
Watch Urtla
فى العام المقبل.

التيتانيوم هو بالطبع المادة الجديدة المستخدمة فى أغلفة طرازات
iPhone 15 Pro ، لذا فإن النجاح على نطاق صغير يمكن أن يمكّن شركة
Apple
من تحويل أجهزتها الأكبر (iPhone
وحتى
iPad) إلى أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد.


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