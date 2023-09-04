ويبدو أن المسؤولين التنفيذيين فى شركة

Apple

قلقون بشأن رد فعل عنيف من المستخدمين مثلما حدث عندما قدموا منفذ

Lightning

لأول مرة (وأزالوا الموصل المكون من 30 سنًا والذى كان موجودًا فى كل مكان فى العديد من الملحقات)، وفقًا لموقع

gsmarena.

وستقوم شركة

Apple

بتضمين كابلات

USB-C

مع أجهزة

iPhone

الجديدة، لكنها لم تقم بتضمين شاحن فى حزمة البيع بالتجزئة بدءًا من

iPhone 12، وكان الجيل الأخير الذى تم تضمين شاحن فيه هو 11 وكان هذا الشاحن عبارة عن طاقة

USB-A

(نفس الأجيال السابقة).

وأفاد جورمان أيضًا أن أبل تبحث فى الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد لتسريع عملية تصنيع حاويات الأجهزة، إلى جانب كونه أسرع، سيكون هذا أيضًا أكثر استدامة لأنه يهدر مواد أقل.

من المحتمل أن تكون

Apple Watch Series 9

أول منتج يستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد وسيتم طباعة علبها من الفولاذ المقاوم للصدأ، إذا سارت الأمور بشكل جيد، فستنتقل شركة

Apple

بعد ذلك إلى استخدام التيتانيوم لساعة

Watch Urtla

فى العام المقبل.

التيتانيوم هو بالطبع المادة الجديدة المستخدمة فى أغلفة طرازات

iPhone 15 Pro ، لذا فإن النجاح على نطاق صغير يمكن أن يمكّن شركة

Apple

من تحويل أجهزتها الأكبر (iPhone

وحتى

iPad) إلى أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد.