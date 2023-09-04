أبل تتخوف من غضب مستخدميها قبل طرح أيفون 15 بأيام بسبب منفذ Usb-C
التاريخ
9/4/2023 11:32:54 PM
(MENAFN- Youm7) بعد سنوات من الجدل ضد سعى الاتحاد الأوروبى لوجود منفذ شحن هاتف مشترك، ستقوم شركة أبل أخيرًا بالتحول إلى USB-C
هذا العام، حيث يتوقع مارك جورمان من بلومبرج أن حدث 12 سبتمبر سيتم الإعلان خلاله عن التحول إلى USB-C، مع التركيز على الفوائد التى يجلبها هذا للمستهلكين.
ويبدو أن المسؤولين التنفيذيين فى شركة
Apple
قلقون بشأن رد فعل عنيف من المستخدمين مثلما حدث عندما قدموا منفذ
Lightning
لأول مرة (وأزالوا الموصل المكون من 30 سنًا والذى كان موجودًا فى كل مكان فى العديد من الملحقات)، وفقًا لموقع
gsmarena.
وستقوم شركة
Apple
بتضمين كابلات
USB-C
مع أجهزة
iPhone
الجديدة، لكنها لم تقم بتضمين شاحن فى حزمة البيع بالتجزئة بدءًا من
iPhone 12، وكان الجيل الأخير الذى تم تضمين شاحن فيه هو 11 وكان هذا الشاحن عبارة عن طاقة
USB-A
(نفس الأجيال السابقة).
وأفاد جورمان أيضًا أن أبل تبحث فى الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد لتسريع عملية تصنيع حاويات الأجهزة، إلى جانب كونه أسرع، سيكون هذا أيضًا أكثر استدامة لأنه يهدر مواد أقل.
من المحتمل أن تكون
Apple Watch Series 9
أول منتج يستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد وسيتم طباعة علبها من الفولاذ المقاوم للصدأ، إذا سارت الأمور بشكل جيد، فستنتقل شركة
Apple
بعد ذلك إلى استخدام التيتانيوم لساعة
Watch Urtla
فى العام المقبل.
التيتانيوم هو بالطبع المادة الجديدة المستخدمة فى أغلفة طرازات
iPhone 15 Pro ، لذا فإن النجاح على نطاق صغير يمكن أن يمكّن شركة
Apple
من تحويل أجهزتها الأكبر (iPhone
وحتى
iPad) إلى أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد.
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