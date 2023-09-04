أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬للاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬‮«‬آركابيتا‭ ‬غروب‭ ‬هولدنغز‭ ‬ليمتد‮»‬‭ (‬‮«‬آركابيتا‮»‬‭) ‬استحواذها‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬داتافلو‮»‬‭ ‬ DataFlow ‭ ‬ Group ،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬التأهيل‭ ‬والاعتماد،‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إي‭ ‬كيو‭ ‬تي‭ ‬برايفت‭ ‬أكويتي‭ ‬ EQT ‭ ‬ Private ‭ ‬ Equity ،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استراتيجية‭ ‬النمو‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬آركابيتا‭ ‬على‭ ‬تنفيذها،‭ ‬بعد‭ ‬استحواذها‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬وثمانية‭ ‬استثمارات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وبهذا‭ ‬الاستحواذ‭ ‬ستصبح‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬داتافلو‮»‬‭ ‬لخدمات‭ ‬التحقق‭ ‬المحدودة‭ ‬ DataFlow ‭ ‬ Verification ‭ ‬ Services ‭ ‬ Limited ‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬تأهيل‭ ‬واعتماد‭ ‬مقدمي‭ ‬طلبات‭ ‬التوظيف‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الأساسية‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬تتطلبه‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬الرقابية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬ودمج‭ ‬نُظم‭ ‬الشركة‭ ‬وإجراءات‭ ‬عملها‭ ‬مع‭ ‬نُظم‭ ‬وإجراءات‭ ‬الهيئات‭ ‬المُصدرة‭ ‬للشهادات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭.‬و‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬850‭ ‬موظفًا‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬دول،‭ ‬منها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتضم‭ ‬شبكتها‭ ‬العالمية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬هيئة‭ ‬مُصدرة‭ ‬لشهادات‭ ‬التأهيل‭ ‬والاعتماد‭ ‬التي‭ ‬تُغطي‭ ‬190‭ ‬دولة‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬الأفضل‭ ‬اختيارًا‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسواق،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬لها‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬عملائها،‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭. ‬وبينما‭ ‬كان‭ ‬تركيز‭ ‬‮«‬داتافلو‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬ينصبّ‭ ‬على‭ ‬شريحة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬أخرى‭ ‬كالتعليم‭ ‬والهندسة‭ ‬وتأشيرات‭ ‬العمل‭ ‬والرياضة،‭ ‬محققةً‭ ‬نجاحات‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬قال‭ ‬هشام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الراعي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لآركابيتا‭: ‬‮«‬تتركز‭ ‬استراتيجية‭ ‬آركابيتا‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬مهمة‭ ‬وأساسية‭ ‬للمنشآت‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتتميز‭ ‬الشركات‭ ‬المستهدفة‭ ‬بنماذج‭ ‬أعمال‭ ‬غير‭ ‬متركزة‭ ‬الأصول‭ ‬وباستخدامها‭ ‬للتقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬فرق‭ ‬إدارة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الدراية‭ ‬والخبرة،‭ ‬ويُجسد‭ ‬استثمارنا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ (‬داتافلو‭) ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذه‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وبذلك‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ (‬داتافلو‭) ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬خبراتنا‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أضاف‭ ‬يوسف‭ ‬العبدالله‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بمجموعة‭ ‬آركابيتا‭: ‬‮«‬تنفرد‭ ‬داتافلو‭ ‬بالحصة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬مزايا‭ ‬تنافسية‭ ‬فريدة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكده‭ ‬النمو‭ ‬المتواصل‭ ‬لمبيعاتها‭. ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للفرص‭ ‬التي‭ ‬تتيحها‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ (‬داتافلو‭) ‬وفريق‭ ‬إدارتها‭ ‬المتميّز،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بقدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬أعمالها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬صرّح‭ ‬سيمون‭ ‬غريفيث‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الاستشاري‭ ‬لشركة‭ ‬إي‭ ‬كيو‭ ‬تي‭ ‬برايفت‭ ‬أكويتي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ (‬داتافلو‭) ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬مسيرتها‭ ‬الحافلة‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬تحوّلات‭ ‬مهمة‭ ‬لتصبح‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬شهادات‭ ‬التأهيل‭ ‬والاعتماد،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬إدارتها‭ ‬المتفوّق‭ ‬ورئيسه‭ ‬سونيل‭ ‬كومار،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الإجراءات‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬لمواجهة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وأدائه‭ ‬المتميز‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬المليئة‭ ‬بالتحديات،‭ ‬ونشكر‭ ‬سونيل‭ ‬كومار‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬وثبات‭ ‬الالتزام‭ ‬وجُل‭ ‬المساهمات،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ (‬داتافلو‭) ‬ستواصل‭ ‬نجاحاتها‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مالكيها‭ ‬الجدد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬أعرب‭ ‬سونيل‭ ‬كومار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬داتافلو‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬جهودنا‭ ‬مع‭ ‬آركابيتا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬الشركة‭ ‬وانتشارها،‭ ‬ونرى‭ ‬أن‭ ‬استثمارات‭ ‬آركابيتا‭ ‬سوف‭ ‬تتيح‭ ‬للمجموعة‭ ‬قدرة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬متطورة،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والبلوكتشاين،‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سوف‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أفضل‭ ‬لجميع‭ ‬المعنيين‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬نمو‭ ‬أعمالنا‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬كذلك‭ ‬سوف‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬خبرات‭ ‬آركابيتا‭ ‬ودرايتها‭ ‬وفريق‭ ‬إدارتها‭ ‬تحسين‭ ‬خدماتنا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬والرقي‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭. ‬ولا‭ ‬يفوتنا‭ ‬الإعراب‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬لشركة‭ ‬إي‭ ‬كيو‭ ‬تي‭ ‬برايفت‭ ‬أكويتي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لمجموعة‭ (‬داتافلو‭) ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتطوّر‮»‬‭.‬