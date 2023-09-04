بنك البحرين الوطني يختتم التدريب الصيفي للطلبة الجامعيين

اختتم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مؤخرًا‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬بمشاركة‭ ‬17‭ ‬طالبًا‭ ‬جامعيًا،‭ ‬وقد‭ ‬حظوا‭ ‬بالخبرة‭ ‬العملية‭ ‬اللازمة‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬المناهج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الجامعية‭ ‬إذ‭ ‬يزودهم‭ ‬بالخبرة‭ ‬الواقعية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬يعدّ‭ ‬التوظيف‭ ‬جزءا‭ ‬أساسيا‭ ‬من‭ ‬تعليمهم‭ ‬الجامعي‭ ‬لكونه‭ ‬أيضًا‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬متطلبات‭ ‬التخرج‭.‬

ويهدف‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بإمكانات‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬وتعزيز‭ ‬خبراتهم‭ ‬العملية‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬ووثيق‭ ‬مع‭ ‬موظفي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬والتوجيه‭ ‬لاستكمال‭ ‬متطلبات‭ ‬تخرجهم‭ ‬الجامعي‭. ‬

وعلق‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العقول‭ ‬المشرقة‭ ‬ستواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مساعيها‭ ‬المستقبلية‭. ‬وسنظل‭ ‬ملتزمين‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬النمو‭ ‬والتعلم‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬للأفراد‭ ‬الموهوبين‭ ‬الشباب‭ ‬أثناء‭ ‬انطلاقهم‭ ‬في‭ ‬رحلتهم‭ ‬المهنية‮»‬‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بتمكين‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭. ‬وقد‭ ‬استثمر‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬وصقل‭ ‬إمكانات‭ ‬الجيل‭ ‬المستقبلي‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استثماراته‭ ‬المجتمعية‭ ‬المسؤولة‭.‬