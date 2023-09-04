بنك البحرين الوطني يختتم التدريب الصيفي للطلبة الجامعيين
التاريخ
9/4/2023 11:32:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم بنك البحرين الوطني مؤخرًا التدريب الصيفي بمشاركة 17 طالبًا جامعيًا، وقد حظوا بالخبرة العملية اللازمة للانخراط في سوق العمل. ويعدّ هذا التدريب الصيفي جزءًا لا يتجزأ من المناهج الأكاديمية الجامعية إذ يزودهم بالخبرة الواقعية للعمل في بنك مثل بنك البحرين الوطني. يعدّ التوظيف جزءا أساسيا من تعليمهم الجامعي لكونه أيضًا أحد أهم متطلبات التخرج.
ويهدف التدريب الصيفي إلى الارتقاء بإمكانات الطلبة المشاركين وتعزيز خبراتهم العملية وصقل مهاراتهم المهنية، عن طريق العمل بشكل مباشر ووثيق مع موظفي بنك البحرين الوطني للحصول على التدريب والتوجيه لاستكمال متطلبات تخرجهم الجامعي.
وعلق عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، بهذه المناسبة قائلاً: «نحن في بنك البحرين الوطني ملتزمون بالاستمرار في دعم وتمكين الجيل القادم، وأنا واثق من أن هذه العقول المشرقة ستواصل تحقيق نجاحات كبيرة في مساعيها المستقبلية. وسنظل ملتزمين بتعزيز ثقافة النمو والتعلم وإتاحة الفرص للأفراد الموهوبين الشباب أثناء انطلاقهم في رحلتهم المهنية».
وتعكس هذه الخطوة التزام بنك البحرين الوطني بتمكين الكفاءات البحرينية الشابة. وقد استثمر البنك في تنمية وتطوير وصقل إمكانات الجيل المستقبلي من المهنيين في القطاع المصرفي عبر طرح المبادرات التي من شأنها تمكين الشباب، وذلك كجزء من استثماراته المجتمعية المسؤولة.
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