أعلن‭ ‬امس‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬عن‭ ‬إبرام‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬لتكون‭ ‬شريك‭ ‬المنتدى‭ ‬بنسخته‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬تنظيمها‭ ‬بتاريخ‭ ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬ – ‭ ‬طرق‭ ‬تسريع‭ ‬التنفيذ‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.‬

وستسهم‭ ‬شراكة‭ ‬شركة‭ (‬أسري‭) ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬بنسخته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المنتدى‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ (‬أسري‭) ‬بتبني‭ ‬العمليات‭ ‬المستدامة‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭. ‬

تأسست‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬45‭ ‬عاماً‭ ‬لتصبح‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتنفذ‭ ‬الشركة‭ ‬بنجاح‭ ‬استراتيجية‭ ‬تحول‭ ‬طموحة‭ ‬تضع‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولويات‭ ‬التطوير‭.

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وسينضم‭ ‬مدراء‭ ‬في‭ ‬شركة‭ (‬أسري‭) ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬بعدة‭ ‬قطاعات‭ ‬ومختصين‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭. ‬وسيركز‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتسريع‭ ‬خطى‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬حيث‭ ‬ستلقى‭ ‬كلمات‭ ‬رئيسية‭ ‬وتنظم‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬تضم‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وخبراء‭ ‬المناخ‭. ‬

كما‭ ‬سيناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الالتزامات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭. ‬كما‭ ‬ستعقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬العملي‭ ‬والمباشر،‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجياتها‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬المنشود‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬مازن‭ ‬مطر،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬للشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬جلب‭ ‬تجاربنا‭ ‬والتزامنا‭ ‬بالتحول‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬عملنا‭ ‬وتبني‭ ‬الاستدامة‭ ‬لأعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لإبراز‭ ‬خطوات‭ (‬أسري‭) ‬وما‭ ‬أحرزته‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬للقاء‭ ‬نظرائنا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬للخروج‭ ‬باستراتيجيات‭ ‬وحلول‭ ‬يمكنها‭ ‬مساعدة‭ ‬نماذج‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬الشركات‭ ‬وسلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬أفضل‭ ‬واقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬نظافة‭ ‬واستدامة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أضافت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‭ ‬والمؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للمنتدى‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ (‬أسري‭) ‬شريكا‭ ‬للنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬المخصص‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬للتحول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬ككل‭. ‬تخصص‭ ‬شركة‭ (‬أسري‭) ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التحول‭ ‬بعملياتها‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬وتدعم‭ ‬عملائنا‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬المنشود‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬وتشجيع‭ ‬شركات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتهم‭ ‬في‭ ‬استراتيجياتهم‭ ‬وخططهم‭ ‬التطويرية‮»‬‭. ‬