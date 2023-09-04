البنك الأهلي المتحد يتبرع لدعم جمعيات العمل الخيري في المملكة
التاريخ
9/4/2023 11:32:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
إيماناً بشراكته مع المجتمع، وضمن برنامجه المستمر طوال العام للمسؤولية الاجتماعية، قام البنك الأهلي المتحد بتقديم حزمة من التبرعات لعدد من الجمعيات الأهلية التي تسهم في النهوض بالمجتمع البحريني على مختلف الأصعدة.
وكان من بين المستفيدين جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، والجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية، وجمعية السنابل لرعاية الأيتام.
وعبّر البنك عن فائق امتنانه وتقديره للجمعيات على ما تقدمه من فرص فريدة للمساهمة في دعم مختلف أطياف المجتمع البحريني، كما أشاد بالجهود الفعالة والبرامج والمبتكرة التي تقدمها الجمعيات على مدار العام.
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