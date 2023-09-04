إيماناً‭ ‬بشراكته‭ ‬مع‭ ‬المجتمع،‭ ‬وضمن‭ ‬برنامجه‭ ‬المستمر‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بتقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬التبرعات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المستفيدين‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬والتواصل،‭ ‬والجمعية‭ ‬الأهلية‭ ‬لأمراض‭ ‬الدم‭ ‬الوراثية،‭ ‬وجمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‭.‬

وعبّر‭ ‬البنك‭ ‬عن‭ ‬فائق‭ ‬امتنانه‭ ‬وتقديره‭ ‬للجمعيات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬فريدة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬الفعالة‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬