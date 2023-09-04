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5 شركات تتنافس لصيانة عامة لمجلس النواب

9/4/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬24‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬جهة‭ ‬متصرفة‭. ‬

وتنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬لصيانة‭ ‬عامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ JAHECON ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬25482‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬تقي‭ ‬محمد‭ ‬البحارنة‭ ‬للتجارة‭ ‬بأكبر‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬65912‭ ‬دينارا‭.‬

وتشمل‭ ‬المناقصة‭ ‬توفير‭ ‬3‭ ‬عمال‭ ‬فنيين‭ ‬متخصصين‭ ‬هم‭ ‬فني‭ ‬كهربائي‭ ‬وفني‭ ‬سباكة‭ ‬مياه‭ ‬وفني‭ ‬صيانة‭ ‬عامة؛‭ ‬لإجراء‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬والوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬لكافة‭ ‬مباني‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالكهرباء‭ ‬وسباكة‭ ‬المياه‭ ‬والنجارة‭ ‬والالمنيوم‭ ‬ومضخات‭ ‬المياه‭ ‬وغرف‭ ‬الكهرباء‭ ‬الفرعية‭ ‬ونظام‭ ‬انذار‭ ‬الحريق‭ ‬وطفايات‭ ‬الحريق‭ ‬والمكيفات‭ ‬المركزية‭ ‬المجزئة‭ ‬والحواجز‭ ‬الاوتوماتيكية‭ ‬للمواقف،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬المواصفات‭ ‬والشروط‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬المناقصة‭ ‬في‭ ‬ملحقي‭ ‬‮«‬أ‮»‬‭ ‬و«ب‮»‬‭.‬

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