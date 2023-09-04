5 شركات تتنافس لصيانة عامة لمجلس النواب
التاريخ
9/4/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس 24 مناقصة مطروحة من 24 جهة متصرفة.
وتنافست 5 شركات على مناقصة لمجلس النواب لصيانة عامة لمجلس النواب وتقدمت شركة JAHECON بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 25482 دينارا، بينما تقدمت شركة تقي محمد البحارنة للتجارة بأكبر العطاءات بقيمة تبلغ 65912 دينارا.
وتشمل المناقصة توفير 3 عمال فنيين متخصصين هم فني كهربائي وفني سباكة مياه وفني صيانة عامة؛ لإجراء الصيانة الدورية والوقائية والعلاجية لكافة مباني مجلس النواب والمتعلقة بالكهرباء وسباكة المياه والنجارة والالمنيوم ومضخات المياه وغرف الكهرباء الفرعية ونظام انذار الحريق وطفايات الحريق والمكيفات المركزية المجزئة والحواجز الاوتوماتيكية للمواقف، وذلك بحسب المواصفات والشروط المذكورة في وثيقة المناقصة في ملحقي «أ» و«ب».
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