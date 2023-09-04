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إنجاز عالمي للمساحة الجيولوجية

9/4/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إنجازا عالميا جديدا، بحصولها على شهادة التصنيف العالمي كأفضل ممارسة من نوع 4 نجوم ((IBPC))، ضمن مشاركة الهيئة في المسابقة الدولية التاسعة لأفضل ممارسات لعام 2023؛ ومقرها نيوزيلندا، عبر مشروع المنصة الرقمية للمخاطر الجيولوجية ((رواسي)) التي تم إطلاقها منتصف هذا العام 2023.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الإنجاز الجديد يضاف إلى إنجازات الهيئة السابقة، وعملت من خلاله على إبراز جهودها في تطوير مخرجاتها العلمية والبحثية ورقمنتها بما يتماشى مع المقارنات المرجعية العالمية ويخدم المجتمع والباحثين.
ونوه أبا الخيل إلى أن هذا التميز الذي حققته الهيئة جاء نتيجة لبذل الجهد والعمل الدؤوب من قبل كوادرها الوطنية، ولم يكن هذا الإنجاز هو الأول للهيئة، فهو جزء لا يتجزأ لفيض من إنجازاتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

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