إنجاز عالمي للمساحة الجيولوجية

إنجاز عالمي للمساحة الجيولوجية
التاريخ
9/4/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إنجازا عالميا جديدا، بحصولها على شهادة التصنيف العالمي كأفضل ممارسة من نوع 4 نجوم ((IBPC))، ضمن مشاركة الهيئة في المسابقة الدولية التاسعة لأفضل ممارسات لعام 2023؛ ومقرها نيوزيلندا، عبر مشروع المنصة الرقمية للمخاطر الجيولوجية ((رواسي)) التي تم إطلاقها منتصف هذا العام 2023.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الإنجاز الجديد يضاف إلى إنجازات الهيئة السابقة، وعملت من خلاله على إبراز جهودها في تطوير مخرجاتها العلمية والبحثية ورقمنتها بما يتماشى مع المقارنات المرجعية العالمية ويخدم المجتمع والباحثين.
ونوه أبا الخيل إلى أن هذا التميز الذي حققته الهيئة جاء نتيجة لبذل الجهد والعمل الدؤوب من قبل كوادرها الوطنية، ولم يكن هذا الإنجاز هو الأول للهيئة، فهو جزء لا يتجزأ لفيض من إنجازاتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
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