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إزالة 225 ألف ملصق إعلاني بالرياض

9/4/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أزالت أمانة منطقة الرياض 225.150 ملصقًا ولوحةً إعلانية غير نظامية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على جمال المدينة وتحسين مشهدها الحضري.
وأوضحت الأمانة أنها تواصل العمل على معالجة مظاهر التشوه البصري، والحد من أي تجاوزات في هذا الشأن، تماشيًا مع مستهدفاتها في الارتقاء بالبيئة الحضرية في العاصمة، وجعلها مواتية لممارسة الأنشطة النظامية وتلبية لتطلعات السكان.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض تعكف على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الهادفة إلى معالجة مظاهر التشوّه البصري، التي تتضمَّن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام.

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