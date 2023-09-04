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الوكالة الذرية إيران لا تتعاون في قضايا حساسة ذات صلة ببرنامجها النووي

9/4/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفاد تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وأظهر أحد التقريرين السريين اللذين أرسلا للدول الأعضاء أنه في الوقت نفسه، يواصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، النمو مقارنة بالربع السابق لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.
وعبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن خيبة املها لنقص تعاون ايران خصوصا بشأن إعادة نصب كاميرات المراقبة في منشآتها النووية.
واعرب المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في احد التقرير المذكورين اللذين اطلعت عليهما وكالتا «فرانس برس» و«رويترز» عن «أسفه لعدم إحراز أي تقدم» بهذا الصدد، مشيرا أيضا الى عدم حصول تقدم في الملف الشائك الآخر المتعلق بوجود مواد نووية في موقعين غير معلنين.
وطلب غروسي «من ايران العمل مع الوكالة في أقرب وقت ممكن وبشكل مستدام نحو تلبية الالتزامات» الخاصة ببرنامجها النووي.
وكانت ايران قد تعهدت ايران في مارس الماضي بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة التي اوقف عملها في يونيو 2022 وسط تدهور العلاقات مع الغرب.
وفي تقرير ثان أفادت الوكالة الذرية بأن ايران خفضت في الأشهر الماضية مخزونها من اليورانيوم المخصب وذلك على خلفية تراجع التوتر مع واشنطن.
وبلغ هذا المخزون 3.795.5 كلغ بتاريخ 19 اغسطس الفائت اي بتراجع 949 كلغ مقارنة مع مايو2023. لكن هذا الاجمالي مازال أعلى بـ 18 مرة من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي يحد من الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع العقوبات الدولية.

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