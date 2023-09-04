Tuesday, 05 September 2023 03:05 GMT

وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يفتتحان المقر الجديد لسفارة إسرائيل في المنامة

9/4/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين أمس بافتتاح المقر الجديد لسفارة إسرائيل لدى المملكة.
في بداية الحفل، قام الوزيران بقص شريط الافتتاح ورفع الستار عن اللوحة التذكارية، ثم قاما بجولة في أرجاء السفارة واطلعا على ما تحتويه من مرافق.
وألقى وزير خارجية إسرائيل كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة مملكة البحرين لأول مرة، مؤكدا أن افتتاح سفارة إسرائيل لدى مملكة البحرين يعكس اهتمام البلدين بالدفع بعلاقاتهما الثنائية نحو آفاق أوسع بعد مرور ثلاث سنوات على التوقيع على اتفاق المبادئ الإبراهيمية، والذي أسهم في دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من الازدهار والسلام والاستقرار، مشيرا إلى ما يشكله ذلك من فرصة لمواصلة العمل على ترويج الأهداف المشتركة للبلدين والمتمثلة في التنوع والتعاون والتسامح والاستقرار.
كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي بذلها سفير إسرائيل لدى مملكة البحرين آيتان نائي في التحضير لافتتاح السفارة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية والتجارية والثقافية وغيرها، بما يعود بالخير والنفع على البلدين.
من جانبه، أعرب الزياني عن سعادته بالمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لسفارة إسرائيل في مملكة البحرين، بحضور الوزير إيلي كوهين، باعتباره حدثا مهما يرمز إلى الالتزام المشترك بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية التي تخدم المصالح المشتركة، وتسهم في إشاعة السلم والأمن والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن المملكة كانت ومازالت منارة للتسامح، وتعزيز التعايش الإنساني والاحترام المتبادل، وتؤمن إيمانا راسخا بقوة الحوار والتفاهم لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا، مشيرا إلى أن زيارة إيلي كوهين، وزير خارجية إسرائيل، تشهد افتتاح معلم بارز في العلاقة المتنامية بين البلدين، وتصميمنا المشترك على تعزيز الوئام والتعاون.
وأشار الزياني إلى أهمية تعميق المساعي الديبلوماسية وتطوير التعاون الثنائي عبر مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن إنشاء هذه السفارة الجديدة يضطلع بدور محوري في جهودنا التعاونية لتحقيق الأهداف المحددة في إعلان تأييد السلام واتفاق المبادئ الإبراهيمية ومنتدى النقب والعمل بلا كلل لتحسين مصالحنا المتبادلة.

MENAFN04092023000130011022ID1107006396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث